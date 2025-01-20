寒假春節醬子玩　共同淨零遊台東

▲春假春節共同淨零遊台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新春假期將來臨，台東縣政府誠摯邀請寒假與農曆春節期間造訪臺東的遊客，在旅途中加入低碳旅遊的行列，響應「責任旅遊」，養成「自備、重複、少用」的習慣，請自備環保餐具、環保杯、環保袋、盥洗用品等綠生活用品，並參與低碳消費及規劃淨零環保行程，選擇入住環保旅宿、品嚐環保餐廳，並探索台東縣的環境教育設施場域，使用低碳運具，共同建立對環境友善的旅遊習慣。



台東縣政府表示，台東致力於推廣淨零、永續與責任旅遊，而台東獨有的悠閒生活與自然環境，歡迎大家以最適合的方式來體驗。不論是經營用心的環保旅宿、日益方便的臺東交通網絡，或是低碳飲食、環保餐廳、慢食店家、台東100碗店家等，都是台東特有的慢經濟飲食文化。



台東縣環保局指出，台東擁有多樣的自然景觀，誠摯歡迎新春期間蒞臨臺東的遊客或返鄉鄉親加入低碳旅客的行列。依據統計，截至去年度，台東的環保標章旅館已擴充至15家，縣內可供選擇的環保餐廳高達66家。

此外，台東還擁有知本自然教育中心、永安社區環境教育園區、卑南遺址公園、國立臺灣史前文化博物館、小野柳自然教室、米國學校環境教育園區和鸞山森林文化博物館等7處環境教育設施場所，請先洽詢各設施場所開放時間，歡迎春節期間來台東享受綠色永續的食宿遊購體驗。台東歡迎大家以友善環境的方式來探索，在享受大自然美景時減少對環境的負擔，讓我們一同守護台東的永續未來。