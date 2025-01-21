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盧秀燕確診A型流感發燒　無預警缺席春節前最後1場市政會議

▲盧秀燕談蔡壁如。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕今天因為確診A型流感，缺席春節前最後一場市政會議。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今天是台中市政府農曆年前最後一場市政會議，向來都親自主持的台中市長盧秀燕上午無預警請假缺席。對此，代為主持的副市長黃國榮表示，市長盧秀燕從昨天開始出現發燒、咳嗽，身體不適症狀，確診A型流感，雖然非症狀嚴重，但中央防疫規定，確診流感就要減少人與人近距離接觸，今起在家自主健康管理，請假一天。

▲台中市副市長黃國榮。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市副市長黃國榮今天代為主持春節前最後一場市政會議。（圖／記者游瓊華攝）

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盧秀燕市政會議請假台中春節流感

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