foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝

▲foodpanda1月限定優惠懶人包。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」1月限定優惠出爐，這個月網羅星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐75折等超殺好康，還有一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●pandapro優惠

1. 1月2日至1月27日凡輸入優惠碼「蛇麼都送」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打85折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●超級會員日優惠

1. 1月1日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY01」，pandapro會員可享「路易莎下單滿299元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 1月8日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY02」，pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿299元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 1月8日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY02」，pandapro會員可享「12MINI下單滿449元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 1月15日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY03」，pandapro會員可享「樂雅樂／樂利義大利麵／餡老滿／蜜可頌下單滿529元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 1月15日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY03」，pandapro會員可享「麻古茶坊下單滿279元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 1月22日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY04」，pandapro會員可享「梁社漢下單滿329元打7折」優惠，最高現折120元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●1月周四4折優惠

1. 1月2日至1月23日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿400元現折150元」，不限使用次數，部分分店不適用。

2. 1月2日至1月23日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿150元現折60元」，不限使用次數，部分分店不適用。

3. 1月2日至1月23日期間每逢周四凡輸入優惠碼「一月週四四折」，可享「美食外送指定店家下單滿329元現折135元」，每人限用1次，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

▲星巴克祭出指定飲品第2杯5折優惠。（示意圖／業者提供）

●美食外送優惠

1. 1月2日起至1月27日凡輸入優惠碼「一月在地名店」，即可享「美食外送指定店家下單滿額打8折」優惠，最高現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 1月2日起至1月13日凡輸入優惠碼「蛇麼都美味」，即可享「美食外送指定店家下單滿599元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 1月2日起至1月27日上午6時至晚上9時59分期間凡輸入優惠碼「蛇麼都吃」，即可享「美食外送下單滿額打79折」優惠，數量有限、兌完為止。

4. 即日起至1月31日期間每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

5. 即日起至1月7日免優惠碼可享「醇濃抹茶那堤」、「福吉茶那堤」、「伯爵茶那堤」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

6. 1月8日至1月21日免優惠碼可享「馥列白」、「摩卡」、「醇濃抹茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

7. 1月22日起至2月2日免優惠碼可享「特選馥郁那堤」、「可可瑪奇朵」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

8. 即日起至1月13日免優惠碼可享「漢堡王美式花生雙層脆雞堡雞薯餐75折」、「漢堡王花生安格斯牛堡單人餐75折」共2大優惠，部分分店不適用。

9. 1月14日至1月28日免優惠碼可享「漢堡王雙勁濃安格斯牛堡單人餐75折」、「漢堡王花生培根脆雞堡餐75折」共2大優惠，部分分店不適用。

10. 1月2日至1月13日免優惠碼可享「必勝客／披薩專賣店」限定優惠，包括私廚比薩獨饗套餐盒（法式海陸盛宴口味）75折、私廚比薩獨饗套餐盒（松露干貝鮮蝦起司口味）75折、章魚燒個人比薩+巧克力香蕉卡滋餅+飲料75折，部分分店不適用。

11. 1月2日至1月13日免優惠碼可享「必勝客／Pasta Hut指定品項」優惠，包括奶油雞腿排紙包筆管麵特價189元、番茄肉醬起司麵特價109元、番茄肉醬起司麵+巧克力香蕉卡滋餅+飲料特價199元，部分分店不適用。

12. 1月2日至1月13日凡輸入優惠碼「肯德基吃蛇麼」，即可享「肯德基下單滿359元現折60元」優惠，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

13. 1月2日至1月13日凡輸入優惠碼「肯德基啃蛇麼」，即可享「肯德基下單滿279元現折30元」優惠，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

●外帶自取優惠

1. 1月2日至2月2日凡輸入優惠碼「蛇麼都外帶」，即可享「指定店家外帶自取下單滿179元打9折」優惠，單筆現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

2. 1月2日至2月2日期間每日下午2時至5時凡輸入優惠碼「蛇麼都喝」，即可享「指定飲品店家外帶自取滿179元打8折」優惠，最高現折50元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲生鮮雜貨可享指定烘焙蛋糕、藥局等商品下單滿額打79折優惠。

●生鮮雜貨優惠

1. 1月9日至1月15日凡輸入優惠碼「麵包買蛇麼」，即可享「 生鮮雜貨指定店家精選烘焙糕點下單滿599元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 1月20日限時1天凡輸入優惠碼「買蛇小寶貝」，即可享「生鮮雜貨指定店家精選母嬰用品、藥局等商品下單滿849元打79折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●聯名卡專屬優惠

1. 即日起至1月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「蛇麼都刷」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至1月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「蛇麼都刷」，即可享「生鮮雜貨指定店家外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至1月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「蛇麼都刷」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1. 即日起至1月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，全平台下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc501」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至1月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce501」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 1月2日至2月2日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 1月2日起至2月2日凡輸入優惠碼「新年送」，即可享「pandago運費滿90元打85折」優惠，最高現折20元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。