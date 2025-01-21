周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

▲春節前半段冷空氣強度挑戰強烈冷氣團或寒流等級。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團今(21日)減弱，水氣仍少，不過明天水氣有增多趨勢，山區有短暫雨，周四各地偶有短暫雨，周五到周末新一波東北季風南下，北東降雨機率高。下周春節強冷空氣南下，小年夜轉冷且持續到初一，強度不排除挑戰強烈冷氣團或寒流。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天開始強烈大陸冷氣團開始減弱，環境風向也由東北風逐漸轉為偏東風，環境水氣持續偏少，各地都是晴到多雲，只有東北部、東半部迎風面以及午後山區附近才有較多雲量及零星短暫雨。今晨全台平地最低溫仍是在苗栗三灣只有6.2度，白天會明顯回溫，預估各地高溫大致與昨天相似，有顯著的日夜溫差。

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明天台灣附近受高壓迴流偏東風影響，環境水氣有增多趨勢，歐宗學分析，各地天氣轉多雲為主，仍有陽光露臉機會，但偶有較厚實雲層通過也會轉為陰天，目前看降雨仍相對有限，在各地山區才有較高的短暫雨機會。白天高溫與今天相似，低溫則由於雲量增多阻礙夜間的輻射冷卻降溫，預期會明顯回升。

周四水氣將稍多，歐宗學指出，雲量分布仍類似，但平地降雨機會提高，各地都可能偶爾有短暫雨發生，不過仍是在山區附近才有較高的機會及較明顯的雨量，另外要注意清晨時段西半部可能有局部低雲或霧影響能見度。氣溫沒有太大變化，僅局部地區雲量較多所以高溫稍降，低溫情形仍不明顯，屬於較舒適的氣溫型態。

周五到周末則有新一波東北季風南下，歐宗學表示，北部、東半部又會轉陰天為主，且降雨機率提高，迎風面雨勢明顯，中南部地區天氣則相對穩定許多，維持晴到多雲，但水氣依然稍多一些，預估在山區附近也同樣會有局部短暫雨。這波東北季風冷空氣不強，僅會帶來些微降溫。

下周春節期間將有強冷空氣南下，歐宗學指出，下周一的小年夜就會開始轉冷，下周二到下周三、也就是除夕到初一的氣溫最低，下周四的初二才會有開始回溫的趨勢，強度方面至少會達到冷氣團，而且強烈冷氣團機會偏高，也不排除進一步達到寒流等級，雖然仍有不確定性存在，但各地都會有顯著的降溫是可以確定的，提醒預做準備。