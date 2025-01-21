　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流 路人包緊緊 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲春節前半段冷空氣強度挑戰強烈冷氣團或寒流等級。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團今(21日)減弱，水氣仍少，不過明天水氣有增多趨勢，山區有短暫雨，周四各地偶有短暫雨，周五到周末新一波東北季風南下，北東降雨機率高。下周春節強冷空氣南下，小年夜轉冷且持續到初一，強度不排除挑戰強烈冷氣團或寒流。

天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天開始強烈大陸冷氣團開始減弱，環境風向也由東北風逐漸轉為偏東風，環境水氣持續偏少，各地都是晴到多雲，只有東北部、東半部迎風面以及午後山區附近才有較多雲量及零星短暫雨。今晨全台平地最低溫仍是在苗栗三灣只有6.2度，白天會明顯回溫，預估各地高溫大致與昨天相似，有顯著的日夜溫差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天台灣附近受高壓迴流偏東風影響，環境水氣有增多趨勢，歐宗學分析，各地天氣轉多雲為主，仍有陽光露臉機會，但偶有較厚實雲層通過也會轉為陰天，目前看降雨仍相對有限，在各地山區才有較高的短暫雨機會。白天高溫與今天相似，低溫則由於雲量增多阻礙夜間的輻射冷卻降溫，預期會明顯回升。

周四水氣將稍多，歐宗學指出，雲量分布仍類似，但平地降雨機會提高，各地都可能偶爾有短暫雨發生，不過仍是在山區附近才有較高的機會及較明顯的雨量，另外要注意清晨時段西半部可能有局部低雲或霧影響能見度。氣溫沒有太大變化，僅局部地區雲量較多所以高溫稍降，低溫情形仍不明顯，屬於較舒適的氣溫型態。

周五到周末則有新一波東北季風南下，歐宗學表示，北部、東半部又會轉陰天為主，且降雨機率提高，迎風面雨勢明顯，中南部地區天氣則相對穩定許多，維持晴到多雲，但水氣依然稍多一些，預估在山區附近也同樣會有局部短暫雨。這波東北季風冷空氣不強，僅會帶來些微降溫。

下周春節期間將有強冷空氣南下，歐宗學指出，下周一的小年夜就會開始轉冷，下周二到下周三、也就是除夕到初一的氣溫最低，下周四的初二才會有開始回溫的趨勢，強度方面至少會達到冷氣團，而且強烈冷氣團機會偏高，也不排除進一步達到寒流等級，雖然仍有不確定性存在，但各地都會有顯著的降溫是可以確定的，提醒預做準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調
勞保破產大限延後3年！精算報告開獎
嘉南6.4強震！玉井大廈「結構受損」成危樓　30住戶緊急撤離
嘉義6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關
取消身份屬地主義！川普簽署行政命令　在美出生「不再獲公民權」
快訊／寶林中毒6死24傷　負責人+廚師+實習生共5人起訴
嘉南6.4強震！南科台積電、聯電大廠被迫停機　影響統計中
林立私訊遭騷擾勒索　經紀公司還原始末：無踰矩行為
莊競程震後稱「老天怒了」　趙少康：說個笑話民進黨珍愛台灣
規模6.4地震狂搖！曾文水庫坍方暫停開放

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案：受傷機會比留床上高

嘉義6.4地震台中也猛搖　中捷：巡檢後全線正常營運

雨天也好逛！蘭陽動植物王國開箱　食蟻獸X樹懶X呆萌狐獴齊拜年

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

震央就在旁邊「他半夜被搖醒」嚇瘋衝出家門！網見位置：真搖滾區

警報狂響「10秒後才震」北部人驚呆！大票+1讚：這次有料

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

巨大吉伊卡哇週六降臨高雄！時間、地點曝　快閃店開賣限定商品

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉　大票人幫高調

睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案：受傷機會比留床上高

嘉義6.4地震台中也猛搖　中捷：巡檢後全線正常營運

雨天也好逛！蘭陽動植物王國開箱　食蟻獸X樹懶X呆萌狐獴齊拜年

嘉義大埔6.4地震「當地61年來最大」　附近3斷層竟與台積電有關

震央就在旁邊「他半夜被搖醒」嚇瘋衝出家門！網見位置：真搖滾區

警報狂響「10秒後才震」北部人驚呆！大票+1讚：這次有料

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

台積電、聯電南科廠注意！　9項地震災損30內要申報

春節9天連假！花蓮醫療全面啟動　防疫+健康守護攻略必看

58歲男神「冰塊腹肌＋帥臉」完勝鮮肉！　神逆齡4秘訣醫全公開了

韓國瑜盛裝打「蝴蝶領結」照片曝光！　攜慶賀團出席退伍軍團晚宴

亞洲職棒冠軍爭霸賽預計2026年秋季舉行

《戰車世界：閃擊戰》史上最大更新　遊戲引擎全面進化

高雄那瑪夏台29線地震落石封閉　公路局今早搶通

曾在台灣求學！川普就職　加州華裔市長：期待執政更靈活

常盯螢幕、滑手機「乾眼」患者年輕化　中醫針灸、穴道按摩助緩解

目睹歐巴路邊嘟嘴狂自拍賣萌 戲精妹掩面睜大眼等看好戲XD

生活熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

快訊／00:26台南楠西區規模5地震　最大震度4級

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

專家示警「梅山斷層百年周期快到」　氣象署回應了

快訊／玉井6樓宅震損疏散17人　台南楠西、嘉義大埔今停班課

即／01:42台南南化區規模5.2地震　最大震度4級

快訊／6.4強震災情最新統整　嘉南共17起26傷

更多熱門

相關新聞

嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因

嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因

嘉義大埔鄉今天(21日)凌晨發生芮氏規模6.4地震，隨後嘉義、台南和高雄連發生53起地震，5小時內連54震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，嘉義大埔主震附近有蠻多斷層和破碎帶，6.4地震後帶出蠻多餘震導致，加上西部地震深度較淺，且深夜背景雜音較乾淨，民眾整夜特別有感。

嘉義6.4強震　氣象署：3天內可能有「密集5以上餘震」

嘉義6.4強震　氣象署：3天內可能有「密集5以上餘震」

恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

恐跌破5℃！　過年大降溫時間曝

今晨6.4℃「明全台有雨」　過年急凍

今晨6.4℃「明全台有雨」　過年急凍

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

好毛！　嘉義6.4強震與白河大地震「震央重疊」

關鍵字：

天氣氣象天氣風險冷氣團強烈冷氣團寒流春節低溫氣溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面