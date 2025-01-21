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年前送暖！Coupang酷澎捐贈數千件嬰幼兒物資　溫暖桃園弱勢兒童

Coupang酷澎,企業社會責任,公益,CSR,弱勢（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎在農曆年前夕，捐贈數千件優質嬰幼兒物資及食品給桃園有需要的弱勢嬰幼兒童。桃園市長張善政（右）於市政會議頒發感謝牌予Coupang酷澎台灣董事長許展嘉（左）。（圖／品牌提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

寒冬送暖，美商Coupang酷澎在農曆年前夕，捐贈數千件優質嬰幼兒物資及食品給安家實物銀行，包括嬰幼兒用餐組、矽膠餐盤組合、360度不鏽鋼吸管學習杯等，捐贈金額逾百萬元，為桃園弱勢兒童帶來溫暖新年，是近期桃園市政府接受單一企業捐贈的最大規模，此舉也體現了Coupang酷澎對社會責任的重視，以及積極投入社會公益的承諾。

Coupang酷澎台灣董事長許展嘉表示，「我很高興能夠來到桃園，特別感謝桃園市長張善政及桃園市政府，讓我們有機會與在地家庭及有需要的嬰幼兒分享優質物資。Coupang酷澎一直以來都非常關注並推進在地兒少權益，希望我們在農曆新年前夕為桃園弱勢兒童準備的驚喜禮物，讓孩子們感受到更多的溫暖和關愛，迎接一個『蛇』麼都好的新年。」

Coupang酷澎自進軍台灣市場以來，推出包括「火箭速配」及「火箭跨境」等高效配送服務，提供多樣化商品選擇，以及建置倉儲物流中心，持續完善購物體驗，而在力求擴展業務營運的同時，也透過實際行動展現企業社會責任，從兒少權益、協助花蓮災後重建、身心障礙者就業、捐血活動及多元文化共融等面向，展現全方位的社會關懷，並與在地社福團體合作，為地方做出有意義的貢獻。

Coupang酷澎,企業社會責任,公益,CSR,弱勢（圖／Coupang酷澎提供）

▲2024年3月，Coupang酷澎台灣邀請罕見疾病基金會的兩位罕見小勇士，前往韓國觀看MLB大聯盟首爾海外賽，為他們圓夢。

以2024年來說，Coupang酷澎投入多場社會公益活動，曾邀請罕見疾病基金會罕見小勇士赴韓觀摩美國大聯盟賽事，推進兒少權益，讓這些運動受限的孩子們在球場上為職棒選手加油，圓夢之餘也獲得莫大鼓勵；花蓮大地震發生後，立即展現迅速且有效的災後援助，不僅捐款兩百萬台幣賑災，也提供大量物資捐贈，同步啟動神秘愛心天使專案，送愛到原住民兒童之家及天主教善牧基金會兒童之家，更親赴花蓮協助改善災區弱勢兒童的生活。

Coupang酷澎,企業社會責任,公益,CSR,弱勢（圖／Coupang酷澎提供）

▲天主教善牧基金會的孩子們收到來自Coupang酷澎的禮物，開心地立刻打開來玩。

Coupang酷澎,企業社會責任,公益,CSR,弱勢（圖／Coupang酷澎提供）

▲Coupang酷澎協助花蓮災後修復，改善當地弱勢兒童的生活，並推動原住民兒童權益福祉。圖為Coupang酷澎永續事業暨環安衛副總裁 Ryan Brown（右2）、原住民少年兒童之家主任杜珍惜（左2）、花蓮縣政府社會處科長（左1）與藝人郭彥均（右1）於捐贈儀式合影。

中秋活動與桃園第一家設立許可證的庇護工場「伊甸咖啡烘焙屋」合作製作企業月餅禮盒，更首度邀請「熊米屋愛心烘焙坊」學員前進Coupang酷澎物流中心協助發放糕餅，積極創造心智障礙者就業機會，創下熊米屋歷年來單日銷售最高紀錄。以及攜手勵馨基金會於桃園物流中心推廣兒童身體自主權工作坊。在全台血荒之際，則是與台北101及台北捐血中心合作舉辦捐血活動，創下歷來捐血袋數最高之一。

此外，Coupang酷澎重視員工福利與工作生活平衡，為此特別在母親節前夕與手愛心視障生活關懷協會合作，提供愛心視障按摩服務，在工作空檔得以放鬆紓壓，藉此傳達對女性員工的尊重與感謝。而身為跨國企業，工作環境匯集了來自不同國家的工作人員，為促進多元共融，打造包容且凝聚力的友善職場環境，透過舉辦特色活動，例如設置創意文化牆介紹不同國家的傳統習俗，進行跨文化交流。

不只台灣，過去兩年，Coupang酷澎的美國事業體在當地社區捐贈價值超過400萬美元的物資，並進一步擴大觸及的範圍，包括捐血活動、清潔服務、捐贈民生必需品給全球各地的弱勢社群，透過與非營利機構和醫院等地方組織合作，增進服務所在地區的健康福祉。Coupang酷澎不斷創新服務，快速可靠買到最優惠的商品滿足所需之外，也不遺餘力地將企業社會責任落實於各地，深化與社區的連結，透過特色公益活動回饋社會、關懷社會，創造更多正向的影響力。

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