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兩岸棒球小將台東交鋒！紅葉大勝閩清、光復力克連城守住冠軍榮耀

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲兩岸少棒友誼交流賽連二日好天氣，孩子們在暖暖冬陽下精彩交鋒。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台東報導

兩岸少棒友誼交流賽19、20日轉移陣地至台東第一棒球場開打，福建少棒一見到正規比賽球場忍不住歡呼，表示期待。恰巧連二日都是好天氣，兩岸孩子們在暖暖的冬陽下互相交流、以球會友，每一隊都使出渾身解數拚搏，戰況精采交鋒，也在一年之初，留下難忘的美好回憶。

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

19日下午先由閩清實小對戰地主隊紅葉國小，然而紅葉國小充分發揮主場優勢，完全壓制對手，最後比數相差多達10分以上，閩清苦吞敗仗，還有小選手忍不住落淚，所幸老戰友相見的喜悅仍然超越輸贏，最後仍露出燦爛的笑容。

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲比賽後感情依舊融洽，給予對方大大的擁抱、彼此勉勵。

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼紅葉國小胡品瀚(右)巧遇去年東森盃一起合照的閩清實小王煥鑫(左)，下圖攝於2024年8月東森盃兩岸少棒賽。(下圖／記者湯興漢攝)

▲▼為期三天的東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽於8/7完美畫下句點，兩岸小將相約明年再見。（圖／記者湯興漢攝）

紅葉國小胡品瀚巧遇去年東森盃一起合照的閩清實小王煥鑫，感情依舊融洽。胡品瀚說：「很開心你們能來台灣打球，你打得很棒，球心都有打得很確實、球都帶得很遠，下次繼續加油」，王煥鑫則回應：「見到你很高興，希望你還能繼續變強」。

紅葉國小李翔菻說，很開心能有機會和好朋友繼續對打，認為閩清的喊聲很團結、印象深刻，也對自己的打擊和守備的表現很滿意；而第一次參與兩岸交流賽的洪鑫曜認為閩清實小打的不錯，而且不管分數差距有多大，仍相當堅持完成比賽，態度很值得學習。

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲(由左至右)紅葉國小胡品瀚、洪鑫曜、李翔菻及閩清實小陳偉傑、王煥鑫。

不過，王煥鑫也表示，來了幾天之後還是不太習慣紅土球場，覺得塵土比較多、草也比較滑。雖然因此敗北，小選手仍絲毫不氣餒，閩清實小陳偉傑說：「我們雖然輸了，但是在他們身上學到很多，尤其紅葉隊擊球率很精確，好壞球都能妥善應對，傳接球也都有在正確的點位，可以確確實實的把球接好，很希望下次可以打敗他們」。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

20日上午則延續去年東森盃冠亞軍爭霸戰，由連城實小再度對上光復國小，今年光復國小新增許多中低年級生力軍，小小的身子在球場上，表現依舊亮眼。而連城實小不甘示弱地展現宏亮加油聲、氣勢十足，雙方在場上展開比分拉鋸戰，大大增加比賽的可看性。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲連城實小黃森文(左)及馬衍森(右)。

久別重逢的連城實小黃森文和花蓮光復國小王冠鈞，則是靦腆地彼此問候，王冠鈞說：「很開心有機會和你們對戰，打擊和守備都變強了，下次還想再一起打球」。今天在場上打了一支安打的黃森文也表示，「能一起打交流賽很開心，並大讚投手位置的王冠鈞球速變快了，團隊的打擊也更好了，歡迎下次再來連城打比賽」。連城實小馬衍森則說，能和以前認識的朋友在台東相聚覺得很開心，有機會還想再來台灣打球。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲花蓮光復國小戴呈諺(左)及王冠鈞(右)。

花蓮光復國小戴呈諺也說很開心可以再次見面，覺得連城在比賽時不放棄的精神和態度很值得學習，原本領先的比數一度被追上忍不住小緊張，還好最後還是有守住冠軍寶座的榮耀。

由東森文化基金會主辦的兩岸少棒友誼交流賽來到尾聲，相信比賽過程孩子們親身體驗面對成敗的壓力與喜悅、相互學習增進球技，以正向態度完成一場場精采比賽，都將成為孩子一生當中茁壯成長的養分。

▲▼福建少棒隊回訪台灣dayˋ，閩清小學少棒隊對戰台東紅葉少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼由東森文化基金會主辦的兩岸少棒友誼交流賽來到尾聲，各校皆以正向態度完成一場場精采比賽。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day5，連城小學少棒隊對戰花蓮光復少棒隊。（圖／記者李毓康攝）

延伸閱讀：兩岸少棒交流專題報導

▲用珍珠奶茶乾杯！閩台小朋友齊唱應援曲 歌聲響徹整間餐廳。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

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