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用珍珠奶茶乾杯！兩岸少棒小將歡唱「台灣尚勇」應援曲嗨爆全場

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，餐後四校小朋友們肩並肩跳起「台灣尚勇」應援曲。（圖／記者李毓康攝）

▲兩岸少棒小將肩並肩大跳熱門棒球應援曲《台灣尚勇》，炒熱晚宴氣氛嗨到最高點。（圖／記者李毓康、謝婷婷攝，下同）

記者林璟倩／台東報導

兩岸少棒友誼交流賽行程第4天移地至台東進行，今(19)日晚間台東縣長饒慶鈴為盡地主之誼，晚宴特別安排原住民風味餐招待福建少棒團及台東紅葉國小、花蓮光復國小選手們，久別重逢孩子們依然熟悉，很快就熱絡地玩在一起，不只用珍珠奶茶乾杯，還一起大跳瘋迷全台的棒球應援曲《台灣尚勇》，氣氛嗨到最高點。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，餐後四校小朋友們肩並肩跳起「台灣尚勇」應援曲。（圖／記者李毓康攝）

「HITO、HERO！安打！全壘打！」全場震耳欲聾的歡呼聲竟然不是在球場上，而是在晚宴上，兩岸小朋友不分彼此地肩並肩、手搭手隨著音樂節奏一起搖擺歡唱，不僅歌聲相當具穿透力，純真的情感也令人為之動容。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，四校小朋友們齊聚一堂享用美食，互動熱絡。（圖／記者李毓康攝）

▲孩子們用珍珠奶茶乾杯，紛紛大讚台灣珍珠奶茶特別好喝。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，四校小朋友們齊聚一堂享用美食，互動熱絡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，四校小朋友們齊聚一堂享用美食，互動熱絡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，四校小朋友們齊聚一堂享用美食，互動熱絡。（圖／記者李毓康攝）

▲在台東舉辦的晚宴上，孩子們享用原住民風味餐。

紅葉國小歐宇翔說，上次見面已是很久之前去中國大陸學習他們的特色，這次換他們來看看我們的生活，今天打比賽真的很緊張又興奮，還好最後贏了，很希望有機會他們能再來台灣一起打棒球。而光復國小陳昊宇則表示，非常開心可以再見到之前認識的好朋友，對於能再一起打球感到很期待。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台東紅葉國小少棒選手歐宇翔。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花蓮光復國小少棒選手陳昊宇。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴。（圖／記者謝婷婷攝）

▲連城實小少棒選手黃森文。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，四校小朋友們齊聚一堂享用美食，互動熱絡。（圖／記者李毓康攝）

▲閩清實驗小學少棒選手林梓鑫(圖中)及黃偉鑫(右)。

連城實小黃森文和紅葉國小胡品瀚在一旁玩起去年在福建交流時學到的「七龍珠拳」，黃森文覺得互動時很有熟悉感，而他也分享逛夜市時吃了鐵板魷魚、喝木瓜牛奶都很美味，有機會很想再到台灣來玩；林梓鑫說，最喜歡台灣的珍珠奶茶和臭豆腐，雖然平時在大陸也會喝珍珠奶茶，但覺得台灣珍珠奶茶喝起來特別Q彈，而他更表示臭豆腐吃起來酸酸甜甜並不臭、很好吃，令旁人大呼很有「台灣胃」。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，台東縣長饒慶鈴特地到場陪小朋友們一起用餐。（圖／記者李毓康攝）

▲台東縣長饒慶鈴表示，近年台東持續扎根棒球基礎並積極安排孩子們外出移地訓練交流。

為盡東道主之誼，台東縣長饒慶鈴親自出席晚宴為孩子們接風，並表示：去年帶領台東棒球隊前往福建交流，孩子們透過棒球結識朋友，並進行多場比賽，展現良好的互動。今年則有機會在台東接待去年認識的朋友，延續友誼。她強調，棒球不僅是一項運動，更是培養孩子們歷練的重要途徑。

近年來，台東持續扎根於棒球基礎建設與訓練，並積極安排孩子們外出移地訓練，提升實力。饒慶鈴指出，與中國大陸小朋友交流無語言隔閡，讓孩子們更快融入，當然也希望能和日韓、新加坡互動，但語言將成為孩子們首當其衝的困擾，和大陸孩子互動先天上少了語言限制，很快可以互相交流，並透過比賽提升棒球技術與戰術的運用，讓孩子們獲得更多經驗。她也勉勵孩子們，學業與棒球同等重要，棒球需要的不只有體力還有腦力，透過需要團結與合作的棒球運動，展現團隊精神，是少子化時代中極有意義的運動形式。

▲▼福建少棒隊回訪台灣day4，福建連城、閩清、台東紅葉、花蓮光復等少棒隊一同出席晚宴，台東縣長饒慶鈴特地到場陪小朋友們一起用餐。（圖／記者李毓康攝）

由東森文化基金會主辦兩岸少棒友誼交流賽為期6天5夜，一路從桃園、台中比賽與不同的小學進行對戰，周日來到本次交流賽的最終站－台東，周一上午將由連城實小對上去年「東森盃」冠軍光復國小，令人格外期待，相信這趟旅程兩岸孩子們都將留下難忘的回憶與滿滿收穫賦歸。

延伸閱讀：兩岸少棒交流專題報導

▲福建少年團訪洲際球場超興奮！台中熱血對決新舊戰友。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷)

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