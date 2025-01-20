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總統府每月被網攻700萬次！藍白砍資安防護費　憲兵也恐沒熱水澡

▲▼總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）

▲總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

藍白聯手大規模刪減、凍結總預算，根據時程規劃，大概21日凌晨1點多左右，就會表決總統府總預算。總統府發言人郭雅慧20日深夜提出六大影響，就連總統府每月遭遇700萬次駭客網攻，未來都可能無法即時維護與資安漏洞修補；甚至水電費都遭刪減，她也反問，府內要摸黑接見國際訪賓嗎？211營弟兄回營也恐沒熱水可用？

郭雅慧表示，總統府的114年業務費預算，被刪除與凍結的比例，足足有「七成三」。她指出，負責公眾訊息發布溝通的公共事務室首當其衝，預算全數被刪凍。未來舉行記者會，將難以透過LINE@向國人預告舉行時間，無法及時影音直播，字幕與手語等聽語障者的無障礙服務也被迫減少或取消。

郭雅慧說，影響的不只是民眾快速、完整知曉國家重大政策的權利，還有攸關國家安全的「總統府資訊安全與設備維護 」也會脆弱化，在野黨一口氣刪除凍結2000萬。

「資安就是國安，總統府向來是駭客攻擊的重點」。郭雅慧表示，以去年來說，總統府平均每個月遭遇近700萬次駭客網攻，是「每個月」將近700萬次，因此資安工作當然是總統府重中之重，總統府上上下下有近50套業務資訊系統，若無法即時維護與資安漏洞修補，將造成防護功能失效，這是資安問題，更是國安問題。

郭雅慧指出，這影響的，還有「國務機要費」。國務機要費已經連續11年編列3000萬；過去11年，歷經不分政黨的總統，立法院都尊重總統職權而沒有刪除或凍結。不過，這次國務機要費被刪除加凍結，總共就是三千萬，也就是說，全數被刪凍。

她強調，這筆錢不是用在總統身上，而是近六成用在犒賞辛苦執勤的軍警和總統府員工，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮，也有部分使用於急難緊急慰問。

另外一部分，是總統府日常運作也受影響。郭雅慧指出，水電費刪減，府內要摸黑接見國際訪賓嗎？贈禮儀式從簡省略？211營弟兄辛苦守護總統府安全，回營區無熱水可用？來自全球的旅客參觀總統府卻灰暗無燈？夜裡古蹟牆面不再點亮，漆黑矗立於凱達格蘭大道車流中？

郭雅慧整理了這次總預算案的六大影響：第一，資訊系統無法即時維護與漏洞修補，造成防護功能失效；第二，影響舉辦國家重要慶典及接待訪賓，貽笑國際；第三，展場將無法正常開放舉民眾參觀，志工無法服勤；第四，古蹟建築修繕維護難進行，國定古蹟有安全疑慮，違文資法；第五，水電無法正常供應，室內昏暗影響辦公，211營官兵值勤後影響盥洗；以及第六，公共事務發佈預算緊縮，影響民眾知曉國家重大政策權利。

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