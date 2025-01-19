防搶演練！斗六刑警扮「萌面歹徒」　拿討伐棒搶銀行

記者王悉宇、郭玗潔／雲林報導

農曆春節將近，為維護金融機構及民眾提、存款安全，並加強金融機構自衛應變能力及警方攔截圍捕勤務功能，雲林縣警察局斗六分局於17日下午與轄內台灣銀行，共同執行一場逼真又有創意的防搶演練，由平日嚴肅的2名偵查隊刑警帶上自製面具，化身時下最「萌」的超人氣角色「吉伊卡哇」搶銀行，讓在場民眾均印象深刻目不轉睛，事後知道是演練時均給予熱烈的讚譽及鼓勵。

▲刑警執行防搶演練，帶「吉伊卡哇」面具搶銀行。（圖／記者王悉宇翻攝）

2名歹徒穿著雨衣、臉上戴著卡哇依的面具，一進銀行就大喊「搶劫」，並拿出槍及討伐棒，喝令行員交付所有之現金，讓在場民眾都嚇了一跳。斗六分局勤指中心接獲銀行警鈴通報後，立即派員前往現場處理及採證，並以無線電通報線上巡邏員警進行到場。

而就在眾人緊張之時，一名民眾卻忍不住吐槽歹徒「現在都是做詐騙，怎麼會有人搶銀行」，惹的歹徒生氣大喊閉嘴，並說他就是因為被詐騙騙光錢，才來搶銀行；正當歹徒準備逃離之時，線上警力趕赴現場，當場制伏其中1名歹徒，而另1名歹徒則趁機駕車逃逸，警方立即通報線上快打警力進行攔截圍捕，並運用空拍機由高空搜尋追蹤歹徒車輛，通報地面巡邏網進行圍捕，最後順利將該名逃逸搶匪攔截並逮捕。

演練過程相當熟練而逼真，讓路過民眾還紛紛探頭看究竟發生了什麼事，以為真的發生搶案，幸好只是警方在進行演練，並給予警方大力的支持。