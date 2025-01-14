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台版長腿叔叔！神經外科名醫登台演唱　募款助神經損傷患者

▲林志隆。（圖／亞大附醫提供）

▲志隆將舉辦公益音樂會，為神經損傷患者籌募醫療費用，他也會登台演唱，近日正抓緊空檔時間練習。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

知名韓劇《機智醫生生活》中，有一主角成立的長腿叔叔基金會，協助經濟困頓病患解決醫藥費燃眉之急。現實生活中，為無數患者開刀治療的神經外科名醫、亞大醫院副院長林志隆也創立「台中市愛相髓脊髓神經病變關懷協會」協助病患，堪稱台版長腿叔叔。林志隆本周將舉辦公益音樂會，為神經損傷患者籌募醫療費用，他也會登台演唱，近日正抓緊空檔時間練習。

林志隆表示，病患術後仍得面臨復健及經濟困境，心理壓力十分沈重，希望透過公益募款及音樂鼓舞患者勇敢面對，他笑說最近都利用下班時間加緊練習，「沒想到醫師不僅要會手術治病，還得會唱歌撫慰人心，實在很不容易啊」！

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林志隆透露，他有一名68歲病患吳先生，因長期勞動導致脊椎壓迫受傷，但為了家計仍咬牙撐苦，結果6年前突然不良於行，檢查發現腰椎多節嚴重壓迫，經安排手術減壓後，病情一度好轉，但疼痛問題無法根治，多年來都要依靠止痛藥度日，甚至得癱瘓在床，讓他數度有輕生念頭。

▲林志隆。（圖／亞大附醫提供）

▲林志隆笑稱沒想到醫師不僅要會手術治病，還得會唱歌撫慰人心，實在不容易。（圖／亞大附醫提供）

經多次評估患者病情後，林志隆建議採用「脊髓刺激療法」，在體內脊髓上方植入電擊導線及神經刺激器，藉由電極發送微量電刺激，抑制患部傳送到腦部的疼痛訊息，減輕疼痛感覺，預期可減輕5-7成的疼痛感覺，有助於改善日常活動，但該療法的醫材費用達80到100萬元，價格十分高昂，常讓患者為之卻步。

林志隆創立的「台中市愛相髓脊髓神經病變關懷協會」協助，評估後，協會毅然挹注資源補助，解決燃眉之急，也為了後續能夠持續造福更有需要的弱勢患者，林志隆與協會今年將繼續舉辦公益音樂會募款，讓社會愛心可以傳達到各個角落。

令人感動的是，過去曾受該計畫照顧的患者「文皓」，經治療後不僅大幅改善「一動就痛」的痼疾，現在還能外出工作，當他得知今年要舉辦公益演唱會，二話不說便捐出存款，他強調：「病友們就是要互相幫忙，才能在人生道路上走得更遠」！

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