「護濕辣嬌」直播手工片！養護中心淪極樂養老院　賠15萬換免囚

▲台南某長照機構女工作人員竟對男住民「打手槍」，遭判刑6月定讞。（圖／翻攝自網路平台）



記者吳銘峯／台北報導

台南市某私立老人長照機構李姓照護員，以暱稱「護濕辣嬌」開色情直播賺外快，不僅在機構內裸露胸部、拿按摩棒自慰，還在2022年6月間，直播替機構內的男住民「打手槍」畫面！家屬提告，李女一審遭判刑9月，二審時她賠償15萬元達成和解，獲得改判刑6月、得易科罰金。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞，李女繳交罰金就不需入獄。

現年28歲的李女，在會員付費的色情網站上，以暱稱「護濕辣嬌」、「護濕沐珞」的名稱經營。判決指出，她為了吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，還曾在機構內裸露胸部、拿按摩棒自慰。為了尋求更多抖內，她在2022年6月某夜凌晨1點多時，在某位因腦病變、受禁治產宣告的阿公床邊，以手套弄阿公生殖器而為俗稱「打手槍」之猥褻行為，全程直播。

網友戲稱這養護中心為「極樂養老院」，但也有網友看不下去，決定爆料，引起社會大眾及警方注意，進行調查。其中台南市社會局發現，李女並非具護理師資格的醫護人員，僅為機構內的長期照護員，隨即將李女停職。此外，家屬得知後提告，李女遭檢方偵辦，檢方發現她擔任情色直播主，短短1個半月內就賺進25萬元，因此依照「妨害風化」罪嫌提起公訴；另外也針對她套弄阿公的部分，依照「乘機猥褻罪」對李女提起公訴。

情色直播部分的妨害風化罪嫌，李女坦承犯罪，最後遭判處拘役50日、得易科罰金5萬元定讞，另外也沒收犯罪所得25萬元。

至於「乘機猥褻罪」部分，法院審理時，李女坦承犯罪，一審台南地院將她判處有期徒刑9月，另外一審法院也計算李女所得到的分紅，認定她藉此不法獲利1萬元，宣告沒收。案件上訴二審，高等法院台南分院審理時，李女與家屬以15萬元達成和解，李女並當庭給付1萬5千元，因此二審改判有期徒刑6個月、得易科罰金18萬元。全案再上訴第三審，最高法院審理期間李女撤回上訴，案件因此定讞，李女繳納罰金後，就不用入獄。