分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

▲面對藍白陣營大砍總預算，行政院長卓榮泰率各部會官員上火線。（圖／行政院提供）



文／陶本和

去年底，藍白聯手讓選罷法、憲訴法、財劃法闖關，民進黨內士氣陷入低迷，尤其接連敗北的立院黨團，不免對行政團隊有些怨言，認為行政系統因應與論述薄弱，毫無後勤奧援可言。經過一個月，藍白的大刀再砍向總預算，更直白的搶錢、搶糧，這可不是皮肉痛，而是傷筋動骨的事了，行政院長卓榮泰這才大夢初醒；即使結果已可預測，藍白表決依舊會輾壓過關，但至少這位閣揆終於爬起身子，懂得做些反抗了。

幾年前，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳在台大的演說上的那句「RUN！Don't Walk！」（奔跑吧！別緩行），轟動全台。2024年底，藍白聯手強過三法，民進黨立委們在第一線毫無反擊之力，黨內士氣極為低迷，大家肯定也有一股衝動，很想對著卓榮泰大喊，「RUN！Don't Walk！」

回顧藍白去年底通過三法後的那個周末，行政部門像是什麼事情都沒發生一般，到了禮拜一，才由政院發言人開了一場打在棉花裡、不痛不癢的記者會。這時候，民進黨立委諸公們受不了了，紛紛在內部Line群組開罵。

有立委直接點名行政院秘書長龔明鑫，有沒有在群組裡？結果只有秘書長的辦公室主任在，氣得委員在群組裡大罵，「那我是不是也讓辦公室主任進來就好，我也可以退出，反正我的主任會跟我回報」。由此可見，執政黨的行政、立法溝通有很嚴重的鴻溝。

除了溝通的問題，還有缺少行政部門的奧援。民進黨立委紛紛砲轟，跟部會要資料沒資料，要論述也沒論述，大家在第一線衝鋒陷陣，結果後勤補給的子彈少之又少。更有立委直白地說，「我們現在還有行政院嗎？」

對於在第一線的民進黨立委或支持者來說，過去這半年來，行政院面對藍白在國會的各種攻勢，確實沒有反制能力跟作為。行政、立法的溝通是關鍵外，過去前行政院長蘇貞昌時代所使用的圖卡、短影音的宣傳量能，也沒有好好被發揮，這也是外界批評文宣戰力薄弱的原因之一。

不過，過去這一個月來，兼任民進黨主席的總統賴清德在官邸邀集黨內派系要角，召開便當會議，他下令行政、立法溝通必須重建平台；隨後，行政院在1月13日終於動起來，邀請民進黨立法院黨團7長、8位委員會召委，召開擴大行政立法協調會報，特別針對政策、法案，強化協商跟論述。

在上個禮拜四（16日）行政院會後，卓榮泰也親自主持院會後記者會，有登高一呼之效。隨著禮拜五（17日）藍白陣營推出超過3000案的總預算刪減與凍結案，這次卓榮泰終於沒有坐以待斃，他召集各部會，要求大家捍衛自己的預算，逐一翻查案海。

對於行政院來說，藍白這種大刀砍預算的手段，勢必會殃及民生與無辜，此時反制關鍵在「耐煩」，逐一檢視藍白砍預算的影響，列出對必要業務衝擊，對民生的剝奪與為害，此刻訴諸人民就是最強勁的因應論述。

上個周末，各部會寫論述的、做圖卡的、做短影音的，全都動起來。天助自助者，宣傳力道強了，民眾就會注意到，原來政治與生活息息相關。舉例來說，財政部的預算刪減，影響到發票中獎的小確幸；通傳會的預算攸關新的iPhone 17、任天堂Switch；數發部的預算，攸關人民上網買車票、查公車到站時間，以及打擊詐騙的力道。

然後社會各界開始反彈，藝文團體、教育界、工商界、資安界、醫界、農漁民團體等，都發出聲明，行政院訴諸民生，很快就能把百工百業反彈的聲音聚集起來。到了禮拜一（20日）卓榮泰再次登上火線，而且把「重災區」部會官員都搬上記者會現場，態度與措辭都比過往要強硬，直呼藍白是毀滅中華民國，是癱瘓國家、毀滅政府，無法接受立法院的凌辱。

退萬步言，立法委員監督預算是天經地義，只是從政治上，用大刀砍整包的預算，當然波及無辜，藍白陣營的策略，反而給執政黨殺球的機會。值得注意的是，執政黨的論述也不拘泥在太過細節的論證，不去跟對手談細節，進入論證的死巷，態度上很簡單，反正對手也是揮大刀、打泥巴戰，那就一起來場混戰，意在搶佔民意的力量就好。

正如賴清德的要求，表決可以輸，但論述不能輸。可想而知，藍白在國會多數下，仍會輾壓式的通過預算刪減與凍結案，但這次卓榮泰大夢初醒，好似過了大半年，賴清德的閣揆步伐終於輕快起來，算是爬起身子跑起來了。