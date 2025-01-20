藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　綠委：民眾被迫到台北辦護照

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藍幾乎刪光政院聯合服務中心預算　林俊憲：民眾被迫到台北辦護照

▲▼立法院院會 中央政府總預算 表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會中央政府總預算表決大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）處理中央政府總預算案，其中，院會表決通過刪除「行政院聯合服務中心業務費3652萬6000元」，行政院高雄市、台中市、花蓮市、嘉義市及金門縣等五處聯合服務中心業務費僅剩36萬9千元。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨恐怕根本不知道，這筆預算有讓台北以外民眾辦理護照的服務，只是看到「業務費」幾個字就刪了，未來全國各地民眾要辦護照得跑到台北來了，亂砍預算砍到民眾身上，大家等著看國民黨怎麼解釋。

林俊憲表示，國民黨把行政院各地聯合服務中心的業務費3652萬6000元全數刪除，未來全國各地民眾要辦護照得跑到台北來。

林俊憲表示，大家先不要斷定，國民黨就是在歧視中南部人，雖然也不無可能。但他認為真正的情況是怎麼回事？事實是，國民黨自己都不知道自己在刪什麼東西。

林俊憲質疑，國民黨恐怕是根本不知道，各地行政院服務中心這筆預算有讓台北以外民眾辦理護照的服務，只是看到「業務費」幾個字就刪了。

林俊憲說，本來正常的流程，在會期前幾個月，如果國民黨有先提出來，那行政單位就會跑去找國民黨解釋這筆錢是幹嘛的，不至於鬧出這種天大的笑話。

林俊憲提到，甚至剛剛還有審到國民黨的1案，提案書裡同時出現凍結25%、20%兩種數字，結果立法院副院長江啟臣也不確認，胡亂表決過去，等通過了才在民進黨強烈抗議之下，回頭問到底是幾趴？

最後，林俊憲強調，素質是史上最差的國民黨立委，真不是開玩笑的，現在好了，亂砍預算砍到民眾身上，大家等著看國民黨要怎麼解釋？

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委林俊憲召開 健康台灣 肺癌存活率倍增 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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