跟進蔡壁如「不戀棧職務」承諾？　黃國昌：大家有各式各樣不同意見

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如；昨（19）剛選上中央委員的蔡壁如20日發出選黨主席5承諾，表示如果前黨主席柯文哲有機會回任，自己絕對不戀棧職位。被問到會不會跟進此承諾，黃國昌回應，到目前為止，民眾黨業務在柯文哲樹立的原則、基礎下，非常穩健推動。

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

針對蔡壁如承諾若柯文哲有機會回任，絕不戀棧黨主席一職等，會不會跟進此承諾？黃國昌20日上午在立院受訪時回應，民眾黨人才濟濟，黨員、黨公職也好，大家都有各式各樣不同意見，「到目前為止，民眾黨黨務在柯文哲樹立的原則跟基礎下，都非常穩健的在推動。」

黃國昌提及，此時此刻最重要的是，全體黨公職上下一心，每個人在工作崗位上把事情做好，才不會辜負支持者跟黨員期待。

蔡壁如20日上午於臉書發表參選黨主席文章，並提出5項承諾，第一，「以任務型心態領導，不戀棧權位」，若柯文哲有機會回任，「我絕不戀棧黨主席一職，立即讓柯醫師領導民眾黨繼續向前邁進」；第二，「重建社會對第三勢力的信任與期待」，會行腳台灣各個角落，與民眾溝通對話爭取信任，致力讓民眾黨的支持度回升至20%以上，成為台灣人民改革的堅定選擇。

蔡壁如指出，第三，「全力以赴迎戰2026年選舉」，以柯文哲的核心理念為指引，讓民眾黨在2026年地方選舉的席次翻倍成長，展現第三勢力的實力；第四，「深化產官學界合作，組建國政顧問團」，匯聚社會各界的寶貴經驗與智慧，為台灣的永續發展提供堅實的政策基礎；第五，「強化地方組織經營，均衡陸軍與空軍發展」，將資源合理分配，確保基層力量扎實穩固，為未來選戰鋪路。