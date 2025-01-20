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若柯可回任「絕不戀棧職位」　蔡壁如選黨主席5承諾：與藍對話2026合

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡壁如。（資料圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，但不排除改成辯論會。昨（19）剛選上中央委員的蔡壁如20日發出選黨主席5承諾，表示如果前黨主席柯文哲有機會回任，自己絕對不戀棧職位，致力讓民眾黨支持度回升至20％以上，當選後將立即與國民黨、其他在野黨展開對話，就2026選舉進行策略性合作。

蔡壁如20日上午於臉書發表參選黨主席文章，表示近來民眾黨歷經政治與司法的衝擊與打壓，許多黨員深感不安也提出許多建言，經過深思熟慮，自己決定參選台灣民眾黨黨主席，會跟大家攜手合作，想盡一切辦法來解決民眾黨的困境，「無論如何，我的目標就是要整軍旗鼓，在最短時間內讓民眾黨團結一致、行動一致、信念一致，站穩腳跟一起迎戰2026年地方大選」。

蔡壁如提及，自己這段時間一直奔走於台灣的各個角落，作為一個從基層起步的政治工作者，深知只有親身深入民間，了解人民的需求與聲音，第三勢力才能真正扎根，成為台灣社會改革的中堅力量。

蔡壁如也提到若當選黨主席，將實踐5項承諾，第一，「以任務型心態領導，不戀棧權位」，若柯文哲有機會回任，「我絕不戀棧黨主席一職，立即讓柯醫師領導民眾黨繼續向前邁進」；第二，「重建社會對第三勢力的信任與期待」，會行腳台灣各個角落，與民眾溝通對話爭取信任，致力讓民眾黨的支持度回升至20%以上，成為台灣人民改革的堅定選擇。

蔡壁如指出，第三，「全力以赴迎戰2026年選舉」，以柯文哲的核心理念為指引，讓民眾黨在2026年地方選舉的席次翻倍成長，展現第三勢力的實力；第四，「深化產官學界合作，組建國政顧問團」，匯聚社會各界的寶貴經驗與智慧，為台灣的永續發展提供堅實的政策基礎；第五，「強化地方組織經營，均衡陸軍與空軍發展」，將資源合理分配，確保基層力量扎實穩固，為未來選戰鋪路。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

「我的參選並非為了個人，而是承繼最初成立民眾黨的初心。」蔡壁如強調，自己目標始終如一，就是實現柯文哲「實事求是」的政治理念，並以立法院強有力的監督，推動國家治理的全面進步，且未來將全力建構「溝通型的民眾黨」，在政壇中扮演平衡的角色。

蔡壁如也承諾，當選後「立即與國民黨及其他在野政黨展開對話，就2026年的地方選舉佈局進行策略性合作。」相信唯有在野黨攜手合作，才能有效制衡執政黨，避免因內部矛盾而損害整體目標；另外自己也要打造一支強大的國策國政顧問團，盡一切力量來匯聚產學界的人才，為2028年的國家發展做好萬全準備。

最後，蔡壁如說，「我一定說到做到。」良性的競爭能激發進步，而團結合作是最大的力量，「我與黨內夥伴之間沒有芥蒂，無論選舉結果如何，我都將與所有同志攜手合作，為第三勢力的未來奮鬥不懈」。

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