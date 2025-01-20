藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

▲通傳會預算被刪減至1元，這影響到3C產品進到台灣，包括新款的iPhone或任天堂Switch2等。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

藍白聯手在立法院大量刪減、凍結總預算一事，引起社會百工百業反彈，行政院長卓榮泰20日親自率領「重災區」部會首長參與記者會，強硬反擊在野陣營。其中，通傳會代理主委陳崇樹說明，該會單位預算被提案刪成1元，對民生產生影響，其中首項就是射頻3C產品無法上市。言下之意，今年若傳言最新的iPhone 17推出，或近日已預告今年新登場的任天堂Switch2，都無法進到台灣。

「預算刪到1元，這是天大荒謬的事情！」卓榮泰表示，這是毀滅中華民國的第一步，把政府機關刪到1元，這樣惡行前所未見，數位部如果無法運作，數位建設會停擺，每天遭受240萬次資安攻擊，也無力回應，培養數十萬AI跟資訊人員將會沒有著落，網路公共服務也是。

至於通傳會，卓榮泰說，NCC各種認證跟產品驗證都會停擺，台灣跟世界會脫節，當遇到緊急事故的時候，NCC無法提供備援系統的驗證，這會讓國人沒有對外連結通訊能力。

陳崇樹則表示，通傳會單位預算依照在野黨的刪減變成1元，其實只有7.46億，包括人事費6.4億，其他是9000多萬，但這會對人民產生影響，首要則是射頻3C產品無法上市，每一年都會有7000多件，包括新手機、新的遊戲機跟藍牙耳機等，這些在新年度都無法上市，台灣無法跟其他國家一樣。

換言之，近來傳言今年下半年可能會上市的最新款iPhone 17，或是近日已經推出預告片，準備在春天登場的任天堂Switch2等，國人高度關注的電子產品，都無法進到台灣。

此外，在警消的影響方面，陳崇樹表示，當災難發生的時候，國外的救難團隊如果要到台灣，這些都需要透過查驗，好比透地雷達的審驗，警消設備進口都會受到影響，這就攸關救災、救人的任務遂行。

陳崇樹說，民眾手機要持續優化，電信業者機台進口，或是特殊設備要在颱風時進行維修或進口汰換，這些受到影響後，會造成一些地區變成通訊孤島。