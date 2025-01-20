　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山路段入夜恐結冰，翠峰至大禹嶺 18時起預警性封閉，只出不進。（圖／公路局提供，下同）

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山路段入夜恐結冰，翠峰至大禹嶺 18時起預警性封閉，只出不進。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路局據最新氣象情資研判，19日台14甲線合歡山路段，受大陸冷氣團影響，夜間環境溫度在冰點以下，局部路面有結冰及固態降水機率，翠峰至大禹嶺 18時起預警性封閉，只出不進。

管制路段台14甲線武嶺至松雪樓（31K~33K）道路崎嶇蜿蜒且夜間視線不良，殘冰（雪）未消融，極易發生打滑失控，20時起採夜間雙向封閉管制。

養護工程分局表示，將視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，今（20)日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山路段入夜恐結冰，翠峰至大禹嶺 18時起預警性封閉，只出不進。（圖／公路局提供，下同）

提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行（只德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局呼籲，欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄4月女嬰遭棄7天　活活餓死
最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買
刪預算惹火演藝圈　6藝人發聲
邰智源被指「賺到錢卻身敗名裂」！他24字電爆 最後還送❤️E
又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻
林葉亭85歲失智父走失第5天　警消擴大「6路搜索」動員32人
美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害…哽咽發聲
快訊／雙載電動車與貨車相撞　騎士送醫不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子搶先體驗「義」國風情

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

老少「鹹」宜走春去！　台南七股鹽山找Q萌雪人

70歲翁網路購物欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手內埔警阻詐

桃園新住民學習CPR+ AED急救術救人利己保平安

台南市2024年強韌台灣計畫再創佳績　連續14年榮獲中央評鑑特優

恐結冰！翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

白色假面匪持槍闖信義鄉農會　警民合作演練防搶內制伏

台南地院農曆年前至新化老街　進行國民法官制度宣導

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街　一元福袋向民眾拜早年

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子搶先體驗「義」國風情

死囚黃麟凱遺體今火化！家屬未到場　僅法師誦經送最後一程

國土署稱租金補貼受影響　黃國昌重申「刪0元」：是凍結十分之一預算

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

愛家院長捲師生戀！「牽手回家」全被拍　大葉大學兩點聲明　

美麗島民調／賴清德不信任度40.4%、不滿意施政41.2%　皆創就任新高

過年仍處呼吸道傳染病流行期！北市開設886診次防疫門診

川普2.0掀科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

川普24日視察加州野火災區　就任總統後首個訪察行程

檢察官逼美女證人上床！丟官躲台中當無照律師　寫訴狀不敢出庭

【廣編】長虹建設李文造董事長回饋母校　以三峽國小建築營落實SDGs永續概念

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

黃偉哲帶「紫月光」女團逛新化年貨大街

體育署遭刪15%預算　運彩公會籲：回歸理性討論

雲林年貨大街in斗南　張麗善推廣優質良品

台南地院新化老街進行國民法官制度宣導

台南市2024年強韌台灣計畫連續14年榮獲中央評鑑特優

新北市圖推寒假兒童閱讀　親子體驗義國風情

網購欲匯款到警示帳號　行員驚覺聯手警阻詐

新北十三行「運動競化論」特展開幕

老少「鹹」宜走春去！台南七股鹽山找Q萌雪人

線翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

桃園新住民學CPR+ AED急救術　救人利己保平安

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

更多熱門

相關新聞

合歡山「最可愛警察杯杯」　一張銀白合照吸萬人讚

合歡山「最可愛警察杯杯」　一張銀白合照吸萬人讚

合歡山今19日清晨5時起降雪，積雪厚度達0.8公分，吸引許多民眾上山追雪，但為了確保遊客安全，執行雪季勤務的員警們頂著低溫堅守崗位。臉書專頁分享員警在雪地中的俏皮合照，吸引逾1.2萬人按讚，網友直呼「好可愛」、「辛苦了」，暖心畫面成為熱門話題。

快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝

快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝

有員工一早在武嶺舉紙板！「4字質問」全笑翻

有員工一早在武嶺舉紙板！「4字質問」全笑翻

入夜恐結冰！武嶺至松雪樓雙向封閉

入夜恐結冰！武嶺至松雪樓雙向封閉

警籲年節上山追雪前充足睡眠

警籲年節上山追雪前充足睡眠

關鍵字：

合歡山結冰線翠峰大禹嶺入夜只出不進武嶺松雪樓封閉

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

全台最大玫瑰花園免費開園

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面