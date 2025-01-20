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合歡山「最可愛警察杯杯」　一張銀白合照吸萬人讚

▲員警在雪地中合照。（圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

▲員警在雪地中合照。（圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

記者張靖榕／綜合報導

合歡山今19日清晨5時起降雪，積雪厚度達0.8公分，吸引許多民眾上山追雪，但為了確保遊客安全，執行雪季勤務的員警們頂著低溫堅守崗位。臉書專頁分享員警在雪地中的俏皮合照，吸引逾1.2萬人按讚，網友直呼「好可愛」、「辛苦了」，暖心畫面成為熱門話題。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」的小編19日上山巡視路況時，遇見正在執勤的雪地員警。他貼文分享一張照片，並幽默地寫道：「這次我也不知道…到底是怎麼一回事，莫名其妙按下快門後，照片就變成這個樣子惹。」照片中，員警們在雪地中站成一排，開心比出大愛心手勢，中間的警察大哥更是比出YA手勢，展現出可愛的一面。

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這張溫馨又逗趣的照片迅速吸引網友注意，短短一天內超過1.2萬人按讚，留言區更湧入滿滿的讚美與感謝。網友們紛紛表示，「每位都好可愛」、「畫面超暖」、「最可愛的警察杯杯！」也有人留言感謝員警的辛勞，「有你們的守護，大家才能平平安安的」、「冰天雪地真的辛苦了」。

此外，不少網友特別叮囑員警們注意保暖：「波麗士大人們要注意身體健康，千萬別感冒了！」、「感恩有你們的付出，也祝執勤順利，出入平安。」

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