大學院長不倫師生戀「牽手回家過夜」被拍！幫女博士生當上助教

圖、文／鏡週刊

已婚的大葉大學管理學院院長梁懷良遭爆料，與昔日指導的王姓女博士生外遇，還試圖透過權勢運作，幫剛剛取得博士學位的王女，獲聘助理教授；爆料者提供梁院長與王女同進出彰化員林住處，手牽手的的畫面，此外，兩人還是師生關係時，王女的車徹夜停在梁師住處門口，被Google街景車拍到；爆料者指控梁的行為嚴重違反學倫。

梁懷良遭控，與他指導的王姓女博士生發生外遇，所以梁要幫剛取得博士學位的王女，爭取正式教職，引發關注。據悉，去年10月企管系一位老師屆齡退休，系務會議決定，不另招聘教師，而是以回聘或是其他方式，續聘該名老師，但遭梁否決，並將缺額改由管理學院公開招聘，但原本企管系需要的教師專長是作業管理，且須是EMI（English-Medium Instruction）全英文教學的老師，但管院公告改成，只需兩篇SSCI期刊。

因此，梁懷玉被指控為王女「量身訂製」招聘條件之事，在校內傳得繪聲繪影。爆料者指出，王女剛取得博士學位，並無助理教授資格，只有在梁開設課程，以兼任教師模式共同授課，若無「特殊關係」，其實不被看好。

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沒想到，王女投履歷後，上月底傳出，總計七名應徵者，已被刷掉4人，王女就是僅存的3人之一；果然，一月六日大葉大學新進教師審查會議，果然只有王女與其他兩人現身，引發校內高層譁然，隨即爆出有梁院長與王女幽會的影片傳聞。

▲院長梁懷玉與女博士生回到住處過夜。（讀者提供）

▲梁懷玉與女學生親密牽手。（讀者提供）

此外，梁懷良的妻小都住在高雄，他因工作獨自住在彰化，而爆料者提出去年12月初某日晚間，王女與梁師從其員林住處外出，步行時手牽手，相當親暱，回住處時，王女還從包包拿出鑰匙交給老師，兩人另被拍到有多日先後返家，徹夜未離開的情況；爆料者還指出，早在去年4月，王女的車就已經被Google街景車拍到停放在梁師住處外，當時兩人仍是師生關係。

對此，大葉大學回應，學校高層確實接獲梁院長可能護航王女的消息，因此史無前例指派教務長與研發長參與新進教師面試，並提醒應通知所有應徵者前來，且梁本人必須迴避，但當日仍只有王女在內的三人到場，會議主席最終決定不做成決議。

大葉大學一名老師表示，根據《校園性別事件防治準則 》規定：「校長或教職員工於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會而有地位、知識、年齡、體力、身分、族群、或資源之不對等權勢關係時，與成年學生在與性或性別有關之人際互動上，不得發展以性行為或情感為基礎等有違專業倫理之關係」；該校聘約上也非常清楚規範，若梁院長與女學生確實有不正常關係，必須解聘，其行為若屬實，嚴重違反學術專業倫理，校方應召開性平會議調查清楚。

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