曝最開心是「贏蔡壁如」　江和樹：選黨主席的人「票只拿三成」

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，選出新任中央委員、中評委，而中央委員以組織部副主任林昭印37票最多，欲挑戰黨主席補選的前立委蔡壁如也成功當選，排名第5。順利連任的中央委員江和樹在第一時間直言，「最開心的不是當選，是贏蔡壁如」，並要蔡壁如回頭想想，選黨主席的人支持度只有這樣而已。

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，江和樹。（圖／記者周宸亘攝）

民眾黨19日進行中央委員、中評委選舉，此次挑戰民眾黨中央委員選舉17人，搶9席票選中央委員、3席候補；而民眾黨中央委員選舉投開票於下午3時30分左右結束，根據開票結果顯示，當選人依序為37票林昭印、36票許正憲、35票陳世軒、35票江和樹、31票蔡壁如、30票李彥慶、29票黃瀞瑩、29票葉國文、28票孫正華。

票數出爐後，江和樹於第一時間在媒體群組表示「最開心的不是當選，是贏蔡壁如。」而江和樹出面接受媒體訪問時，直言「其實在我的心目中，蔡壁如應該是第一名，沒有第一名就不行，第二名也不行！」因為蔡壁如是要選黨主席的人，「你有沒有看到，現在黨代表給你的支持度就這樣而已？為什麼？要去了解一下！」

江和樹認為，蔡壁如雖然已經登記補選了，但看看能否協調一下，不要投票了，不然投下去很難看，現在是黃國昌沒有選中央委員，而蔡壁如只拿到31票，代表只拿到三成的支持度，這樣很明顯，且投票後一定會有廝殺、不好聽的話。

媒體追問，是否代表公開呼籲蔡壁如退選？江和樹回應，自己當然不敢呼籲蔡壁如退選，只是希望蔡去了解為什麼，「你想得到自己票數才開這樣嗎？」相信蔡壁如有打給所有黨代表，雖然自己沒接到蔡的電話，否則會跟對方說「我不會投給你」。

江和樹強調，蔡壁如真的要想一下為什麼，蔡一直說大家都變了，但大家做得要死、被罵得要死，蔡壁如知道嗎？蔡壁如認為黨中央變了，可是黨中央是為了這社會而改變，並非一成不變，這是最重要的。