黨主席補選前「黃國昌、蔡壁如先辯論」？　民眾黨：3天內決定

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，林富男。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會；但秘書長周榆修日前透露，辯論會也是一種選擇。面對何時會確定為政見發表會或辯論會？選委會主委林富男表示，會與黃、蔡2人取得共識，將在3天內決定要辯論會或政見發表會。

林富男19日下午出席民眾黨黨代表大會，擔任中央委員暨中評委選舉委員會主任監察員。選舉告一段落後，被問到2場黨主席補選的政見發表會進度，會不會改成辯論會？林富男表示，黨主席補選委員會中，早有規劃2場政見發表會，如果有2個人來參選的話，「我們現在正在研議當中，採取政見發表會再加辯論會，兩個都會同時並行，現在正在研議中。」

媒體追問，是指2場政見發表會都改成辯論會，還是要加開？林富男回應，兩場就是兩場，沒有加開的問題，會選擇一個比較妥適的方式。

關於要不要跟黃國昌、蔡壁如聯繫說明，可能改變模式？林富男說，確實也必須要取得參選人的共識，然後選出一個最好方式，看是政見發表會，還是辯論會最妥適，「確實必須要尊重2位候選人意思」。

被問到選委會最快何時會拍板決定？林富男指出，正在研議中，會以最快的速度，大概是3天之內，就會確立要辯論會或政見發表會。