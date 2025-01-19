將與黃國昌對決　不支持政見會改辯論？蔡壁如：應照一開始公告

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，並預計在2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會；但秘書長周榆修日前透露，辯論會也是一種選擇。面對政見發表會可能改成辯論會，蔡壁如19日表示，應按照一開始的公告，如果要變更議程或內容，要大家坐下來談。

民眾黨19日下午於集思交通部國際會議中心進行黨代表大會，並選出新任中央委員，蔡壁如成功當選且列第5名。由於蔡壁如沒有黨代表身份，因此無法出席黨代表大會，但蔡卻突然於下午4時35分左右抵達大會外頭，第一步先走去洗手間，隨後便到前方接受媒體訪問。

被問到黨主席補選將辦2場政見發表會，但有可能改成辯論會，是否支持？蔡壁如表示，「看這一開始是怎麼公告 我想我們就按照公告來，如果要變更議程或是變更內容，我想還是要大家坐下來談吧！」

根據民眾黨黨主席補選公告，黨主席候選人政見發表會部分，依選舉辦法，中央黨部辦理黨主席選舉時，得舉辦政見發表會，「本屆選舉政見發表會初步規劃於2025年2月8日及2月14日舉行，形式及詳細時間、地點由選舉委員會另定之。」

而黨主席補選選委會主委林富男19日下午受訪時說，目前正在研議中，會以最快的速度，大概3天內確定要辯論會或政見發表會。至於要不要先跟黃國昌、蔡壁如溝通？林富男認為，確實也必須要取得參選人的共識，然後選出一個最好方式，看是政見發表會，還是辯論會最妥適，「確實必須要尊重2位候選人意思」。