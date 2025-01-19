與黃國昌王不見王！蔡壁如突現身黨代表大會外　只待10分鐘謝票快閃

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，蔡壁如突然現場會場外頭，但並沒有進入大會，因此未和黃國昌碰到面。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，產出新任中央委員、中評委，欲挑戰黨主席補選的前立委蔡壁如當選排名第5中央委員，並透過臉書發出給黨員公開信。但只見蔡壁如突然於下午4時35分左右現身大會外頭，但被問到是不是想跟黃國昌直球對決時，蔡說「今天不回答這問題」，並於接受媒體訪問後就離去，黃蔡王不見王。

民眾黨19日下午於集思交通部國際會議中心進行黨代表大會，稍早已經選出新任中央委員，根據開票結果顯示，當選人依序為37票林昭印、36票許正憲、35票陳世軒、35票江和樹、31票蔡壁如、30票李彥慶、29票黃瀞瑩、29票葉國文、28票孫正華。

當選中央委員後，蔡壁如透過臉書發出「讓我們攜手團結，整軍再出發」的黨員公開信，表示自己將用最謙卑態度、最堅定的行動以及最大的勇氣，帶領民眾黨大步向前。

由於蔡壁如沒有黨代表身份，因此無法出席黨代表大會，但蔡壁如卻於下午4時35分左右突然抵達大會外頭，第一步先走去洗手間，隨後便到前方接受媒體訪問。

針對當選中央委員心得，蔡壁如表示，自己還是來謝謝支持的黨代表，讓他順利進入中央委員，自己是走遍全台各地的腳，會把地方聲音帶入中央委員會，跟中央做良好溝通。

至於現在特別到現場，是想找黃國昌嗎？蔡壁如提及，因為現在是開黨代表大會，「原先是要來謝謝黨代表投票給我的，當然要謝謝他們支持。」媒體追問，今天是不是要來跟黃國昌直球對決，畢竟過去他都沒讀訊息？蔡壁如笑說，「今天不回答這件事情啦！因為今天是開黨員代表大會。」

蔡壁如結束媒體訪問後，便搭乘電梯離開大會現場，停留在集思交通部國際會議中心外頭，駐足黨代表大會時間僅10分鐘左右，且沒有進入活動會場，因此並沒有見到黃國昌本人。