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民眾黨中評委選舉出爐　陳宥丞喊「過去就翻頁」：接下來共同對外

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，陳宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，陳宥丞當選中評委。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨19日下午舉辦黨代表大會，並選出新任中央委員、中評委，預計2月1日正式就任；此次可說是由雙北市議員組成的「雙北年輕世代」大獲全勝，推出的所有人馬全部當選，剛當選中評委的民眾黨台北市議員陳宥丞表示，接下來任務就是全員一心，一定要共同對外，且中評會的共同目標是「對內要撫平傷痕，不要增加裂痕」。

民眾黨19日於黨代表大會中選出新任中央委員、中評委，任期將自2025年2月1日起至2027年1月31日止。中評委當選名單部分，由33票的立委林國城辦公室主任林韋銘為第一高票，其次則是31票陳宥丞、29票簡幸甫、29票詹喬茵、28票李偉華、28票吳士廉，以及27票廖志杰。

民眾黨主要分為3大勢力，分別為「黨中央派」、「蔡壁如派」和近期新誕生的「雙北年輕世代」，其中「雙北年輕世代」為最大黑馬，此次選舉各推3人選中央委員、中評委，而且全數當選，包括中央委員陳世軒、黃瀞瑩、李彥慶，以及中評委陳宥丞、簡幸甫、廖志杰。

▲▼民眾黨第三屆第一次黨員代表大會，陳宥丞。（圖／記者周宸亘攝）

會後，被問到第一次參選就拿第2高票的心得？陳宥丞表示，很感謝黨代表的支持，在民眾黨於危急存亡、最需要穩定的時候，給予地方基層民代、過去創黨之初就為民眾黨奉獻努力的他們機會，並和其他優秀同仁一起當選，還是要謙虛地表達感謝。

陳宥丞指出，民眾黨現在的風風雨雨，包括黨內有些外界認為的「派系之爭」或權力上的板塊位移，今天都已大致底定，接下來任務就是「全部人員一心，一定要共同向外」，要記得2026、2028選舉才是民眾黨唯一目標，發揮前黨主席柯文哲的理念跟價值，是每個人的責任，「過去的就翻頁，今天開始展開民眾黨全新一頁，全新中央委員、中評委一頁」。

面對雙北議員佈局人馬都進入黨中央，未來的期許為何？陳宥丞回應，此次雙北提名的優秀夥伴算是全壘打，很謝謝黨代表們給予機會；自己不敢說期許，畢竟這次壓力一定很大，因為這是有史以來第一次「沒有柯文哲」的中央委員、中評委，雙北夥伴要扛下很多責任，所以訂出「穩」這個主軸，希望在逆風中要更穩，2026、2028更穩健去走每一步。

媒體追問，這屆中評委比較辛苦，可能遇上柯文哲一些停權或爭議，有無做好準備？陳宥丞說，稍早已召開第一次中評會，毫無懸念支持李偉華繼續擔任中評會主委，自己也與詹喬茵、林韋銘一同被推派作為副主委，確實此次中評會案件數量會很多，但共同目標就是「對內要撫平傷痕，不要增加裂痕」。

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