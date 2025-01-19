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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／總預算戰藍委成全民公敵　後座力驚人自家人也內訌

▲▼國民黨團記者會 傅崑萁 總預算相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團宣稱要為人民看緊荷包，把關總預算，但不夠細緻的操作，卻引爆眾怒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會上週五三讀通過總預算通案刪減部分，共砍939億元，創下史上新高，引發行政部門哀鴻遍野，這幾天更陸續傳出在野黨於明後天的院會，還要再大刪各部會預算，結果文化界、影視界、學界、醫界等團體都群起反彈，藍委儼然成為全民公敵，尤有甚者，綠營已將總預算與大罷免進行連結，藍營內部也產生焦慮，除了將代表國民黨參選2026高雄市長的柯志恩在黨團會議上向藍委陳玉珍開砲，不少藍委也對黨團決策有意見。一名藍委憂心，就算明後天院會結束，倘若之後部會運作出狀況，也會拿預算被刪凍當理由。

本屆期藍白新科立委多，對於刪預算興致勃勃，據了解，一個委員都提了40到50案，54席的藍委再加上民眾黨，基本上就已經有3千個預算案；朝野黨團歷經兩度協商未果，藍白陸續撤案減量，最後約濃縮至800多案，留待20、21日的院會闖關。

據悉，國民黨團16日開會時，藍委們也意識到了大砍總預算的後座力，因此討論相當激烈，其中最為火爆的就是陳玉珍將公視預算23億全部刪除，不僅得罪一掛文化圈人士，就連平常對政治不表態的藝人、學者也輪番出來圍剿，火燒至中間選民，其案由中還提到並未連署的藍委柯志恩，讓柯志恩慘被綠委、網友修理。據與會人士透露，柯志恩在會中強勢質問陳玉珍近半小時，質疑陳非教育文化委員會的委員，若真的要砍也沒跟其他教委會成員商量，自己一向很支持台灣藝文界的發展，卻被陳玉珍大刀一揮給連累。

除了陳玉珍魯莽刪除公視預算惹火柯志恩，其餘藍委也是抱怨連連，此次預算案延燒，很大責任確實是部分立委跟助理的問題，但黨團也沒有做好後端把控的工作，最好的方式應為提早收案，然後花個一個禮拜讓黨團幹部初審、整合，而非等到輿論發酵後才做這些事，那已經太遲了；而遭罵爆林思銘還發聲明澄清，「自己是僅以書記長身份簽名非提案人」，那不就等於間接承認國民黨立委在亂提案，然後黨團沒有審核嗎？

面對藍委準備大幅刪減預算，行政部門這次不再坐以待斃，各部會自己的預算自己救，這兩天不是做哽圖拍影片，就是猛發新聞稿說明預算被砍的嚴重性，由於有些預算砍過頭了，確實造成政府施政困難，進而影響一般民眾，例如賴士葆砍家電補助、徐欣瑩刪性平經費，提案案由都寫得過於隨便；另，統一發票給獎經費慘遭刪減18.5億元，恐剝奪民眾兌獎小確幸，更讓一般市井小民都很有感，就算藍委事後解釋，但民眾刻板印象已形成，雖然在野黨刪減政府預算天經地義，但藍委們在磨刀霍霍的同時，有沒有真正下功夫去研究，到底砍了哪些預算呢？

藍營人士指出，民進黨在這局總預算戰中的策略相當清晰，因席次少於藍白的現實，只要是實質協商、坐下來談就難以得分，因此先是透過黨團總召柯建銘在協商中冗長發言，讓藍白所有提案直接進入表決，再由部會、網軍加上外圍組織三戰齊發，形塑在野黨惡搞總預算、癱瘓國家等形象，升高仇恨值後累積往後大罷免潮的「相罵本」，待總預算戰場被清空後，國民黨立委原先想要為人民省錢的美意，卻因不夠精準打擊政府部門中藏汙納垢的項目，反成為被罷免的目標。
 

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