遭爆「狂違規、欠稅9年」還凍結交通部預算　林思銘：是司機違規

▲林思銘遭爆大量違規。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院近期審查中央政府總預算，藍白立委提案猛刪、凍數百筆預算，引發各界論戰反彈，網紅四叉貓（劉宇）指出，國民黨立委林思銘在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，甚至有罰單過期未繳納，還欠稅9年，還要凍結交通部5千萬預算。林思銘今（20日）受訪痛批，四叉貓此舉已違反個資法，因為常常忙於選民服務，因此司機多有違規，自己會概括承受。

針對包含藍委葉元之和林思銘質疑「區間測速」失準，所以要凍結交通部5千萬預算，四叉貓表示，在上網查詢後發現，林思銘不僅在8個月內駕照違規12次，總共被記14點，其中包含多次超速以及未依照指示變換車道，還把車子開上路肩，最近更有一筆罰單4400元過期了尚未繳納，更別說車子欠稅整整9年，「我就問林思銘立委，你簽署這份提案表是不是想自肥？這樣的違規官員跑來刪交通部預算，真是有夠不要臉的啦！」

林思銘受訪回應，網路側翼說自己違規紀錄，不知道是怎麼知道他身分證字號的？不管如何都已經違反個資法，「我因為忙於行程要做選民服務，因此司機多有違規，我概括承受，會跟助理說開車要小心，違規都會虛心接受懲罰。」如果有尚未繳納的部分，會盡速繳納，這是每個公民的義務。

林思銘也批，四叉貓都用惡意的心去攻擊監督預算的在野黨，難道四叉貓從沒違規過嗎？請網軍側翼別再無腦攻擊，這對公職人員都是傷害，「你跟我根本不認識，我在地方是很樂於幫助民眾，你根本不知道我服務的熱忱，這不是社會上需要的善良風氣。」

