TPASS 2.0常客優惠2月上路　搭11次以上「最高回饋40%」

▲交通部推出TPASS 2.0常客優惠。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

為刺激公共運輸運量提升，交通部今(14)日宣布TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋正式啟動，即日起開放記名登錄，2月起累計，最快可於114年3月25日靠卡領取回饋金，客運部分搭乘11次以上可回饋15%，搭乘31次以上回饋30%，3月底前取得2.0新票卡的早鳥，中央加碼回饋10%。台鐵和捷運搭11次以上可回饋2%。

公路局表示，自112年7月起，全國共有20個縣市推出27個TPASS月票方案，公共運輸運量也隨疫情紓緩及TPASS月票推動逐漸恢復，尤其軌道運輸及公共自行車運量成長幅度最明顯，這次由中央主導推動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，除提供不同優惠外，也針對公路公共運輸加強優惠力道，同時將持電子票證搭乘中長程國道客運旅次納入，吸引民眾多使用國道客運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據規劃，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋針對完成記名登錄的電子票證用戶，每月搭乘公共運輸達11次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋，以公路公共運輸包括國道客運、公路客運、市區公車為例，每月搭乘11次~30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上，則可回饋30%乘車金額。

▲▼交通部推出TPASS 2.0常客優惠。（圖／交通部提供）

公路局表示，為回饋民眾對於TPASS 2.0政策的支持，這次中央特別發行TPASS 2.0票卡，只要在114年3月31日前取得TPASS 2.0票卡，並完成記名登錄，114年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋10%乘車金額。另外，針對已有常客優惠的軌道運輸包括台鐵、台北捷運、新北捷運，每月搭乘11次以上，中央加碼再提供2%回饋。

公路局進一步提醒，參與公共運輸常客優惠回饋民眾需先至該局常客優惠回饋網頁(https://tpass.thb.gov.tw)點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄程序，114年2月起將自完成記名登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，且可自次月25日起至指定管道靠卡領取當月份回饋金，最快於114年3月25起可領取2月份回饋金。

▲交通部推出TPASS 2.0常客優惠。（圖／交通部提供）

此外，想要購買TPASS 2.0票卡的民眾，可至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站服務台或售票加值機購買，自114年3月25日起，即可持票卡至四大超商櫃台由店員協助或至台北捷運各站悠遊卡售卡加值機靠卡領取回饋。

▼交通部新春記者會今公布TPASS 2.0優惠，由部長陳世凱主持。（圖／記者李姿慧攝）