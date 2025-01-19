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學測英文作文考「颱風假」　高中師：貼近生活體驗難易適中

▲▼今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）

▲今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（19日）進入第二天，第一節考英文科。英文作文題目是根據提供兩張圖片，要求考生描述兩種場景，以及對颱風假的看法與經驗。入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活經驗，但能否寫出符合主題、文意連貫的段落與說明，考驗考生文字駕馭能力。試考生則認為，今年英文科試題取材多元，巴黎聖母院大教堂也入題，整體而言難易適中。

學測今起一連三天在全台同步登場，今年有12萬餘人報考。今天上午考英文科，根據大考中心統計，英文科共有12萬696人報考，2820人缺考，缺考率2.34%，較去年2.24%微幅上升0.1%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年英文科題材大多來自網路文章或新聞報導，包括健康、科技變革探究、動保議題等，選文屬性包含生活人文與科技發展。例如文意選填以去年12月重新對外開放、倍受矚目的巴黎聖母院大教堂為素材。

此外，今天英文考題背景為每逢颱風逼近台灣時，各縣市政府會依氣象預報的內容而決定隔日是否停止上班上課。考題提供兩張圖片，要求考生針對「颱風假」議題寫一篇英文作文。第一段根據對比圖片，描述颱風假時，實際上可能出現的兩種不同情景；第二段說明對放颱風假的看法與經驗。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，英文題目貼近考生生活經驗，但能否寫出符合主題、文意連貫的段落與說明，並提供對比情景的細節描述與個人經驗與看法，不但考驗考生文字駕馭能力，也考驗是否有足夠的邏輯思考能力與創意。

入闈協助大考中心審題試考生則認為，今年英文科試題取材多元，部分選文以歷史元素入題，包括伏特加如何成為俄羅斯的國民飲品，以及紅綠燈、膠囊旅館的發展等。作文題目颱風假也貼近日常生活。今年試題沒有刁鑽題目，閱讀量適中，整體而言，難易度適中。

台北市高中英文科老師群認為，今年英文科文章題材多元，題目靈活貼近生活，文意選填主題為巴黎聖母院的大鐘，介紹其歷史和功能，閱讀測驗包含交通號誌的起源與發展、恐怖片對人類心理層面正負向影響。非選題的翻譯題貼近時事，主題為人類的想像與創意，透過科技逐漸在現實中實踐。作文則是考颱風假，整體而言，今年五標應該和去年差不多。

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