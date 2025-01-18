快訊／學測自然科解答出爐　補教公布預估五標

▲得勝者文教提供自然科試題評析。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（18日）起一連三天登場，今年共有12.1萬餘人報考，首日第2節考自然，共有8萬226人報考，2695人缺考，缺考率3.36%。得勝者文教提供自然科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估自然科五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標9級分、後標6級分、底標5級分，均與去年一樣。



全國高中學校教育產業工會自然科解題團指出，今年時事入題頗多，重視生活事件的科學應用、與跨科綜合分析，像是獲諾貝爾醫學獎的RNA研究、百年來五大地震類型差異、比特幣的電能轉換、啤酒的苦度、虱目魚的耐寒性、康芮颱風路徑、獲諾貝爾物理獎的仿腦神經網路研究、瘦肉精等皆入題，考生若有留意時事與得獎的研究，從中延伸出各學科基本能力有助於得高分。

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全中教進一步指出，生物科考題出現化學、地科與物理，超越知識本位的跨章節題目，雖有創新，但違背學測考基本能力主旨，非常具有鑑別度，要得高分並非易事。而物理科部分，AI再次成為焦點，計算量不高，題型沒有過於深入或刁鑽，只要掌握基本能力即可獲得高分。化學科基本題型多，難度中間偏易；地科題目也不難，貼近生活，熟讀高一地球科學的學生可以有很好的發揮。

全國教師會自然科解題團指出，今年命題用心，時事跨科皆具備，落實素養導向試題。物理科題材新穎，結合時事、跨科命題，測驗考生科學知識和閱讀理解能力；化學科混合題型及素養題型較為新穎，用基本觀念即可解題，鑑別度高；生物科結合時事跨科入題，探究試題高階思考，題目內容活潑，難度較去年高；地球科學科舊題有新意，各領域題目均衡，關注防災與時事、情境化命題。

補教自然科解題老師江青釗指出，今年自然科整體難度跟去年相較稍難，考題相當靈活，幾乎各科都有數字與圖表判讀，相當具有鑑別度，但難度尚在誤差範圍內，對高手學生來說差異不大，因此預估五標跟去年相當。他也盛讚大考中心命題用心，圖表題出得很棒，幾乎沒有瑕疵。他也提醒考生，圖表和閱讀仍是未來自然科命題潮流，考生應具備相關答題能力。

▼得勝者文教提供學測自然科考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）