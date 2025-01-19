快訊／以總理：加薩停火協議不會生效　除非哈瑪斯提供人質名單

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列時報最新消息，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，以色列目前還沒收到哈瑪斯計畫今日釋放的人質名單，只有在以色列拿到待獲釋人質名單之後，停火協議才會生效。

這代表加薩停火協議生效的時間點可能延後。以色列總理辦公室表示，納坦雅胡針對尚未收到預計獲釋人質名單的情況進行徹夜安全評估，已經對以色列國防軍做出指示。

以色列官員稱，3名以色列女性人質預計19日從加薩獲釋，也就是停火協議生效的第一天，且哈瑪斯本應該在18日就提供相關名單。

依據哈瑪斯19日稍早的聲明，哈瑪斯仍致力於遵守停火協議，首批獲釋人員名單延誤交出是因為技術問題。

此前，納坦雅胡曾說，人質名單是停火協議的關鍵部分，如果以色列不提供即將被釋放的人質名單，那第一階段的停火將無法被推進，「這是雙方商定好的」。他警告哈瑪斯盡快提供被釋放人質的名單，以推進第一階段的停火，同時聲稱以方保留權利，將在必要時隨時恢復對哈瑪斯的戰鬥。

依據原先計畫，加薩停火預計19日當地上午8時30分生效，當天會有3名以色列人質獲釋，儘管確切獲釋時間尚不清楚，但預計會在當地下午4時之後。停火第一階段為期6周，哈瑪斯將釋放33名人質，作為交換，以色列將釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。

目前以色列與哈瑪斯的第二階段及第三階段協議尚未達成具體共識，相關談判預計會在第一階段協議生效之後才會進行。