以色列內閣全體會議　批准加薩停火和釋放人質協議！優先釋放33人質

▲以色列在加薩走廊的戰爭持續15個多月，以色列內閣全體會議批准加薩停火和人質釋放協議。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

在川普即將就任美國總統前，以色列總統辦公室於當地時間17日發表聲明，稱以色列政府已經批准與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間，在加薩走廊的停火和人質協議，為該協議於19日生效鋪平道路，由33名成員所組成的以色列內閣召開全體會議，經過數小時審議後批准協議。

根據CNN，當地時間17日稍早，繼以色列安全內閣召開會議後，最終由33名成員組成的部長小組召開內閣全體會議，批准加薩走廊停火和人質協議，內閣會議持續進行7個多小時，從17日深夜進行到18日清晨，預計在加薩走廊被扣押的3名人質將在第一天獲釋，這也是加薩走廊的巴勒斯坦人一年多來首次擺脫戰爭，允許人道救人進入加薩。

在停火協議宣布以後，巴勒斯坦權力機構（自治政府）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）首度發表聲明，表示巴勒斯坦權力機構已完成好在加薩走廊承擔「全部責任」的所有準備工作，行政與安全團隊已做好履行職責的充分準備，包括願意協助流離失所的難民返回家園，協助恢復水電供應，協助管理過境點、監督重建工作。

作為停火和釋放人質協議的第一階段，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與其盟友預計將釋放33名以色列人質，預計其他外國人質也將獲釋，而以色列也將釋放95名巴勒斯坦囚犯。以色列總理辦公室稱，加薩走廊84名人質是以色列籍或雙重國籍公民，其中有8人來自泰國、1人來自尼泊爾、1人來自坦尚尼亞。至於其他死亡的人質，包括一名坦尚尼亞人、2名泰國人。

據悉，隨著以色列與哈瑪斯簽定停火協議，持續15個多月的加薩走廊戰爭將於19日進入第一階段的休戰，雙方預計在6個月內停止交戰，並互換以色列人質與巴勒斯坦囚犯，最終將進入永久休戰的討論。