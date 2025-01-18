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快訊／卡達宣布　以哈停火協議明下午2時30分生效

▲▼以色列空襲加薩市。（圖／路透）

▲以色列與哈瑪斯停火協議將於19日正式生效。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）宣布，以色列與哈瑪斯之間的停火協議將於19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）生效，「我們建議居民採取預先措施，保持最大謹慎，等待官方指示」。

整個停火協議將分為3大階段，第一階段為期42天，哈瑪斯會釋放33名人質。以色列已表示，首批3名以色列人質預計會在19日獲釋，未來6周會定期釋放更多人質，作為交換，被關押在以色列監獄的數百名巴勒斯坦囚犯也會獲釋。

BBC指出，卡達、美國、埃及在以哈調解談判之中發揮重要作用。卡達表示，第一階段釋放的以色列人質，包括平民婦女、女兵、孩童、高齡者、病患與受傷的平民。

2023年10月7日，哈瑪斯大舉入侵以色列，造成約1200名以色列人死亡，同時劫持251人至加薩走廊當作人質。哈瑪斯控制的衛生機構則稱，以色列對加薩展開的大規模報復行動，造成超過4萬6800名巴勒斯坦人喪命。

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