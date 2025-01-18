快訊／卡達宣布　以哈停火協議明下午2時30分生效

▲以色列與哈瑪斯停火協議將於19日正式生效。（示意圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
卡達外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）宣布，以色列與哈瑪斯之間的停火協議將於19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）生效，「我們建議居民採取預先措施，保持最大謹慎，等待官方指示」。
As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025
整個停火協議將分為3大階段，第一階段為期42天，哈瑪斯會釋放33名人質。以色列已表示，首批3名以色列人質預計會在19日獲釋，未來6周會定期釋放更多人質，作為交換，被關押在以色列監獄的數百名巴勒斯坦囚犯也會獲釋。
BBC指出，卡達、美國、埃及在以哈調解談判之中發揮重要作用。卡達表示，第一階段釋放的以色列人質，包括平民婦女、女兵、孩童、高齡者、病患與受傷的平民。
2023年10月7日，哈瑪斯大舉入侵以色列，造成約1200名以色列人死亡，同時劫持251人至加薩走廊當作人質。哈瑪斯控制的衛生機構則稱，以色列對加薩展開的大規模報復行動，造成超過4萬6800名巴勒斯坦人喪命。
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