快訊／卡達宣布　以哈停火協議明下午2時30分生效

▲以色列與哈瑪斯停火協議將於19日正式生效。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

卡達外交部發言人安薩里(Majed Al Ansari)宣布,以色列與哈瑪斯之間的停火協議將於19日當地上午8時30分(台灣下午2時30分)生效,「我們建議居民採取預先措施,保持最大謹慎,等待官方指示」。

As coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza. We advise the inhabitants to take precaution, exercise the utmost caution, and wait for directions from official…