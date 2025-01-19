以哈倒數7小時停火！　納坦雅胡：以色列保留恢復戰鬥權利

▲以哈之間的停火協議即將生效，但納坦雅胡堅稱以色列保留隨時重新對哈瑪斯開戰的權利 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列與哈瑪斯的衝突在持續15個月後，終於通過了停火與釋放人質的協議，而相關協議也將在台北時間19日下午2時30分生效。以色列總理納坦雅胡18日發表全國談話，警告哈瑪斯盡快提供被釋放人質的名單，以推進第一階段的停火，同時聲稱以方保留權利，將在必要時隨時恢復對哈瑪斯的戰鬥。

綜合BBC與法廣報導，納坦雅胡表示，人質名單是停火協議的關鍵部分，如果以色列不提供即將被釋放的人質名單，那第一階段的停火將無法被推進，「這是雙方商定好的」。納坦雅胡進一步指出，如今的以色列已改變中東格局，將哈瑪斯擊潰至孤立無援的境地。

儘管如此，納坦雅胡強調，即將在19日生效的停火協議只是臨時性的，如果停火協議第二階段的談判被證明是徒勞的，那以色列將保留在加薩恢復戰爭的權利，「如有需要，我們保留重新開戰的權利，並將在美國的支持下採取行動。我們將採取新的方式恢復戰鬥，並動用強大的武力回應哈瑪斯的挑釁。」

根據協議內容，哈瑪斯預計將在18日釋放首批3名以色列人質，隨後分批釋放另外33人作為交換條件。而以色列則承諾釋放1890名巴勒斯坦囚犯。然而，直至目前，哈瑪斯尚未提交任何人質名單，導致停火協議的推行面臨障礙。