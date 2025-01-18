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鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

▲高雄鄰居口角引發持刀刺傷事件。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鄰居口角引發持刀刺傷事件，被害人的背部滿是刀傷。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市林園區近日發生一起因鄰居糾紛引發的持刀傷人事件，42歲周黃男子與65歲陳姓男子因長期不和，14日晚間6時許在倒垃圾時發生口角，陳男遂拿刀猛刺周黃，造成周黃全身多處受傷，不過當時警方獲報後卻僅以《社維法》偵辦，引發「吃案」爭議。對此，林園警方也做出說明了。

這起案件發生在14日晚間6點到7點間，地點在東林西路一家醫院的後方，被害人身體多處被刺傷，目前還在醫院救治觀察，家屬也PO文指控全案是「預謀殺人」案，希望目擊者提供監視器畫面。被害人黃周先生有氣無力告訴《ETtoday新聞雲》，自己當天只是出門倒垃圾，結果跟鄰居發生口角，鄰居找來自己兄弟，兩人合力痛毆自己之外，甚至還拿出預謀的刀械刺傷背部，自己意識不清被送醫，後續的發展就不清楚了。

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問被害人家屬周先生，他表示當時有報警，而涉嫌殺人的鄰居跑回距離案發地不到30公尺的住家，不過員警抵達現場後，卻沒有立刻逮捕惡鄰，而是在事發隔天通知家屬，表示有在嫌犯家裡搜出「作案刀」，同時請家屬拿診斷證明書到派出所提告，整個過程根本就是「預謀殺人」，警方也有明顯瑕疵，所以越想越不對，才會在網路貼文尋求監視器畫面。

對此，林園警分局解釋，當時周黃男子表示不需警方協助，警方並未立即逮捕陳男，而是先依社會秩序維護法處理，在接獲醫院關於刀傷通報後，才前往陳男家中調查，並收到陳男交出的水果刀。周黃家屬後來提出診斷證明，指控陳男涉及傷害及殺人未遂，警方也已立即受理並依法偵辦。

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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