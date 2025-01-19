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川普2.0襲全球　單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

▲▼川普。（圖／路透）

▲一般認為，川普擁有首任經驗後，這一任期內將更堅決大膽。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓18日專電

美國總統當選人川普的外交路線主要以單邊行動和交易取向推動「美國優先」的議程。分析指出，此舉可能削弱美國長期維護的自由主義國際秩序，增加國際合作難度，並挑戰美國與全球利益。

川普（Donald Trump）20日將成為美國第47位總統，其行事風格常出人意表。近期他暗示可能強力掌控格陵蘭與巴拿馬運河，引發外界揣測其意圖究竟是提升談判籌碼，還是確有計畫。專家則透過他過往的作為與言論，解析其外交策略。

新國際秩序－自由主義到單邊行動、交易主義

儘管歷來美國的外交政策多次轉變，但第28任總統威爾遜（Woodrow Wilson）在第一次世界大戰後提出民主、自決、自由貿易、集體安全、國際合作與法治等理念，奠定了自由主義國際秩序基礎，也深刻影響後續外交大方向。

川普首任（2017-2021）外交政策偏離這些傳統與普世價值，以單邊行動和交易主義為核心，將利益置於全球合作與美國的長期承諾之上。

例如，他承認耶路撒冷為以色列首都、退出伊朗核子協議、認定戈蘭高地（Golan Heights）為以色列領土、出售阿拉伯聯合大公國F-35戰機、承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）的主權等，以促成開創性、爭議性也高的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），就是利益交換的外交典型。

杜哈智庫「中東全球事務理事會」（Middle East Council on Global Affairs）研究員戴爾（Paul Dyer）指出，川普首任期間，部分波灣君主國家利用他偏好交易的性格，促進自身利益。戴爾預計交易政治將回歸，影響川普2.0的區域政策。

川普2.0 國際法體系、國際組織面臨挑戰

川普就職前5天，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）交戰逾15個月後，終於初步達成停火與釋放人質協議，並願意協商永久停戰。中東情勢雖有好的進展，但挺巴勒斯坦的專家質疑川普能否促成中東長久和平。

專家擔憂，川普可能無視國際社會的意見，繼續推行偏袒以色列的政策，例如支持以色列將主權擴展至約旦河西岸（West Bank）。這不僅違反聯合國要求結束非法占領的決議，也更加偏離美國與國際社會長期支持的「兩國方案」。

川普在首任期間，美國退出「巴黎協定」（Paris Agreement）、當時稱為「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、中止與歐盟協商「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」（TTIP，現已不存在）、並退出聯合國教科文組織、世界衛生組織（WHO）、聯合國人權理事會等機構。

拜登上台後，撤回美國退出WHO的決定。近期也傳出川普就任後，美國將再度退出WHO、巴黎協定。

美國賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）政治系教授施拉德（Mark Lawrence Schrad）分析，如果川普第一任內的作為可供參考，他的敵對目標並非中國、俄羅斯、墨西哥或伊朗，「而是摧毀國際法體系，讓國際組織無法發揮作用」。

以中美貿易戰為例，施拉德指出，美國經濟因此受損，中國則在經濟壓力下加強內部社會控制並展現更強硬的外交態度。當世界貿易組織（WTO）處理相關爭議時，川普以不派任法官的方式使WTO的爭端解決機制停擺。

施拉德在線上雜誌Slate撰文指出，雖然現行國際法體系不完美，美國的確也承擔較大的財政責任，但這是作為世界霸權的代價。美國協助建立這些機構，促進其核心價值。若將美國的支出與國際法體系失能後導致的報復性關稅、軍備競賽、大規模軍備部署及氣候變遷失控的後果相比，其實微不足道。

川普第二任將擴張美國影響力 刺激中、俄效尤

一般認為，川普擁有首任經驗後，這一任期內將更堅決大膽。他近期多次表示有意取得他國領土，顯示出19世紀歐洲殖民列強的世界觀。

川普表示，美國應收回巴拿馬運河、購併格陵蘭，並要求丹麥放棄對格陵蘭的主權，甚至考慮以軍事或經濟手段實現這些目標。他還宣稱加拿大應成為美國第51州，並計劃對其施加經濟壓力。此外，他揚言對加拿大、墨西哥、中國及丹麥徵收高額關稅，並稱墨西哥灣屬於美國，應更名為「美洲灣」。

美國資深記者吉亭（Joshua Keating）在Vox撰文指出，川普的主張自第11任總統鮑克（James Polk）以來僅見。鮑克堅信將美國領土擴展至整個北美洲是天命（當時稱為Manifest Destiny）。鮑克任內（1845-1849）併吞自墨西哥獨立的德州、發動對墨西哥的戰爭，取得現在加州、亞利桑那州等西部大部分領土。

吉亭說，儘管有些例外，自威爾遜時代以來，美國政府一直偏向維護現有國界，而非重新劃定邊界。吉亭是「隱形國家」（Invisible Countries）一書的作者，該書探索邊界衝突、未被承認的國家及世界地圖的變化。

吉亭形容，如果像玩策略桌遊「戰國風雲」（Risk）一般重劃世界地圖，即使只是說說，也可能加劇美國與盟友的緊張，並讓敵國正當化其領土擴張的主張。

曾任美國駐聯合國大使及川普首任國安顧問的波頓（John Bolton）分析，川普這些「擴張主義」的言論，可能合理化中國國家主席習近平侵略台灣的野心及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）攻打烏克蘭的行徑。

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）日前總結他的外交成果，自評這4年內加強與盟友的關係，讓美國在全球具有更強大的領導地位，對手也變得更弱。川普則批評，拜登任內發生俄烏戰爭、以哈戰爭，是美國外交紀錄的新低點。

川普曾說，如果他是總統，俄烏戰爭可能不會爆發，這一假設無法證實，但川普與拜登對俄烏戰爭的立場顯然不同。拜登提供烏克蘭軍援，並統合國際社會制裁俄羅斯，希望給烏克蘭更多談判籌碼；而川普則更關注俄羅斯的需求。

川普不願表態支持烏克蘭收復被俄羅斯占領的領土，並對俄羅斯反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的立場表示理解。川普設定他上任後100天至半年內，透過談判結俄烏戰爭，這可能會讓烏克蘭面臨艱難的選擇。

鞏固美國在西半球勢力 全力捍衛「美國優先」

多名專家分析，川普表明盡速結束以哈戰爭、俄烏戰爭、無意介入敘利亞強人阿塞德（Bashar al-Assad）倒台後的局勢，再加上他要控制巴拿馬運河等言論，顯示他的外交重心將放在鞏固美國在西半球的勢力。

川普將西半球政策視為優先重點，不僅因涉及非法移民與毒品走私等邊境管控問題，還著眼於開發能源及關鍵產業所需的稀有礦物資源，以期減少美國對中國的依賴，同時防止中國在該地區的經濟與政治影響力進一步擴大。

華府熊恩．庫珀曼研究機構（Schoen Cooperman Research）研究員熊恩（Douglas Schoen）與梅果（Saul Mangel）近期共同在國會山莊報（The Hill）撰文分析：「總的來說，川普第2任期的外交政策，會很明確區分什麼是美國利益，什麼不是。會全力捍衛美國利益，其他基本上不管。」

美國長期以來主導的自由主義國際秩序，並非出於利他主義，而是為了促進美國的自身利益，因為美國無法獨自建立穩定的全球秩序。如今川普尋求以不同方式來保護美國的利益，不論對全球或美國本身，都是一大挑戰。（編輯：周永捷）

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