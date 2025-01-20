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川普2.0時代來臨　時殷弘：中美機制性對話頻率恐降低

▲▼中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

川普將於美東時間20日就任美國總統，中美關係前景備受關注。中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘向《東森新媒體ETtoday》分析，未來四年的中美機制性對話頻率恐將降低，且帶有「任意性」。此外，台灣面臨購買美國武器的壓力更大，但是時殷弘認為，川普履行協防台灣的承諾可能並不亞於拜登。

大陸國家主席習近平17日晚間與川普通話。習近平表示，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。川普事後說，這對中美雙方而言都是一次「很好」的通話，期待雙方能夠共同解決許多問題。

時殷弘接受《東森新媒體ETtoday》採訪時，以「兩位紳士展開首輪交手（encounter）」來形容這次通話，並指中方說話總是輕聲、手握小棍棒（stick），而美方僅偶爾細語、更相信大棍棒的力量。

但是，時殷弘指出，美方對中方說話時，比對其他領袖更常輕聲細語。無論這是展現尊重，還是馬基維利主義（Machiavellian）的策略，他都認為，如果兩國之間存在重大的戰略、經濟和意識形態對立，前述問題也許就是微不足道的。

時殷弘指出，更進一步的問題是，兩人擁有不同的國內聽眾，中方民眾希望看到其領導人受到真正超級大國的待遇，同時不願作出重大的經濟讓步；美方民眾則希望看到其領導人擊敗「竊取挑戰者（stealing challenger）」，這使得讓步變得更不可能。

談及未來四年的中美機制性對話，時殷弘研判，舉行頻率將會大幅降低，而且帶有川普「臭名昭著的任意性」，他更直言，「溝通機制跟溝通結果完全是兩碼事」，從2013年中美元首在加州會晤迄今，雙方溝通無數，但中美關係仍持續往下走。

時殷弘接著提到，中美溝通甚至有反面作用，因為溝通以後，就引起中美各自過多的「幻想」（illusion），而幻想清醒過後就更加憤怒了。

至於中美是否可能發生軍事衝突？時殷弘大膽預言，2029年如果川普不想好好下台，製造一場對中國的重大戰爭，就會是最恐怖的想像。他也提到，中國沒有先動手跟美國打大仗的能力和意圖，除了中國須先解決自身經濟問題，另在戰略武器方面，只要美國大規模進行干涉，「（大陸）恐怕沒有不敗的多大把握」。

對於川普政府的對台政策，時殷弘說，川普對全世界不是「美國第一」而是「美國唯一」，對所有人都要「敲詐」，台灣出錢了，作為生意人的川普可能就會履行承諾，因此「川普對於協防台灣的認真程度不會亞於拜登」。

時殷弘續指，一旦大陸對台動武，日本也可能大規模夥同美國進行聯合武裝干涉，所以從大陸方面開頭引起關於「台灣問題」的大戰，可能性非常小。

外界預期，川普任內可能加大對台軍售，時殷弘對此坦言，大陸會反制，但反制手段與工具較少、靈活性較低，所以反制是有限的。同時，按照慣例，大陸反制台灣會比反制美國更多。

至於未來的兩岸關係，時殷弘認為，兩岸恢復旅遊等事件都是小事，大陸的對台立場和民進黨政府的兩岸立場仍然極端對立，不可能有顯著的緩解。

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