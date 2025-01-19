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衛福部預算被砍羅一鈞求放過　綠委喊：藍白繼續堅持人民將懲罰

▲疾管署羅一鈞副署長。（圖／記者陳煥丞攝）

▲疾管署羅一鈞副署長。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

在野大砍中央政府總預算，疾管署副署長羅一鈞在臉書發文直言「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，引來關注。民進黨立委賴瑞隆表示，藍白要省思，亂砍預算相信國人看在眼裡，堅持下去相信人民將給予最嚴厲處分。

羅一鈞列出立院表決通過適用疾管署相關項目，包含大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%、國內旅費統刪20%、水電費統刪10%、委辦費統刪10%等。

其中，像是大陸旅費，羅一鈞說明，這是用於緊急疫情時可以派人去考察，上次使用就是5年前送兩位專家去武漢帶回第一手消息，讓台灣比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，立刻就提升防疫等級，守住了第一波。

賴瑞隆表示，藍白大砍預算，連防疫經費都不放過，連鮮少談論政治的防疫大將羅一鈞也出面喊話，跪求立委諸公高抬貴手。3.4萬被砍到剩下6800元。之前台灣防疫是贏在洞燭先機，日後卻連專家出差預算都沒有了；未來一旦有疫情爆發，就連召開疫情記者會等資訊傳達的防疫工作都受到排擠效應。

賴瑞隆說，羅一鈞很難得用這麼嚴厲的字眼，藍白要省思，如果堅持不顧人民安全，相信國人看在眼裡，將給予最嚴厲處分。

賴瑞隆也強調，他支持衛福部，反對藍白亂砍預算，此舉所帶來的影響，絕非人民之福。

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