「我不需要公視！」陳沂逆風問：大家有在看？拿那麼多錢幹嘛？

▲陳沂拋問，「大家有在看公視嗎？」（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億預算案，引發爭議，也讓許多人聲援力挺公視。然而，網紅陳沂卻逆風直呼，「我真的不需要公視」，大家真的有在看公視嗎？如果公視出品的節目連台灣人都不太想看，「拿那麼多錢幹嘛啊？」貼文曝光後，底下網友戰翻了。

陳沂在臉書粉專上發文表示，公視預算一事引起很大的反彈，但她實在很想知道，「大家有在看公視嗎？我自己是完全沒有啦！」如果能拿到政府補助，她或許也會出來抗議，可相對的，她並沒有拿到補助，而且補助不也是她繳的稅嗎？「砍了能讓我少繳點稅嗎？我真的不需要公視」。

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陳沂也在留言處繼續說道，倘若公視出品的節目可以像韓劇、韓綜一樣，外銷全世界，預算當然不能砍，可是如果連台灣都沒什麼人想看的話，「拿那麼多錢幹嘛啊？」

貼文底下有網友表示，「公視+台劇都沒看+1，有做出成績，補助我沒意見啦，但重點是補助後成績多少攤開來看看吧」。但更多網友則說，「產業需要扶植才可以壯大，不是你不看，就是不需要」、「公視現在有很多訪談的節目，我覺得做得很優質」、「你不需要不代表別人就不需要！別人需要更不代表你需要！不要抹殺每一個從事影像工作者的努力與創作者的價值」。

還有網友直呼，「您不需要政府補助、沒在看公視，所以就等於公視不需要存在？」陳沂則回應，她有繳稅，當然會想要把稅用在她想要的地方，「這不就是民主嗎？」

藍委柯志恩日前表示，經過國民黨團的協商溝通，針對陳玉珍砍公視補助23億的提案，修改為刪減1%，修改為2300萬。委員必須為自己的提案負責，但同時，預算需經過行政與立法部門、黨團內部、黨團朝野協商等程序，最終送入院會三讀。

公視董監事會17日發布聲明，表示公共電視屬於國民全體，他們深知公廣集團提供的內容或服務必有不足之處，但他們一定積極面對、力求改善。聲明也指出，公廣集團近兩年繳出亮眼成績單，請立委務必支持政府捐助公視的預算，讓獨立自主經營的公視可以為台灣的未來發展做更多。

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