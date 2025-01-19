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金門馬拉松第2天！7千選手寒風中角逐144萬獎金　「蛙人操」吸睛

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今日是金門馬拉松的第二天，活動邁向高潮，現場湧入22個國家約7000位選手參賽，角逐總獎金144萬元的獎勵，其中國際選手共有1400名，參賽者不畏清晨的寒風，精神抖擻地迎接挑戰。 現場除了兩棲蛙人開場，還有跑者Cosplay《魷魚遊戲》角色，成為現場焦點。

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門馬拉松的第二天，眾跑者角逐144萬獎金。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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早上6點50分至7點10分，由金防部兩棲蛙人帶來「蛙人操」開場，展現出不怕苦、不怕難的精神，陸續登場的是全程、半程馬拉松及10公里競賽組。金門縣政府副縣長李文良表示，歡迎各位從世界各地遠道而來、熱情澎湃的跑友，今天的天氣與昨天相同，非常適合跑步，相信許多跑友在氣候的助力下，一定能創造自己最佳成績，預祝今天大家都能有一個美好的跑步經驗。

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

現場有許多跑者穿著各類奇裝異服，像是學士服、熱門韓國電視劇《魷魚遊戲》角色的裝扮等，非常吸睛。這次延續以往的盛況，除了金防部身姿矯健、氣宇軒昂的兩棲蛙人列隊競跑，營造熱鬧的比賽氣氛。今年金門各鄉鎮也積極參與並號召長者組成啦啦隊，這些來自金門各地的長者，沿途賣力助威，為跑者注入無窮活力外，也展現出當地的熱情好客，將現場氣氛推向高峰。

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

今年馬拉松以金門特色為核心，推出「解鎖新賽道」，暫別素有大魔王之稱的金門大橋，三大賽事的賽道分別結合了戰地風光、自然景致與歷史文化，全方位呈現金門之美。沿途會經過許多著名景點及古蹟，例如保存完好的閩南古厝、和平紀念公園、莒光樓、雙鯉古地、慈湖湖畔、太武山，以及融合傳統民俗的自然景色，除此之外，金防部在古寧頭牌樓前設有武裝陳展，展出過去的防禦武器與戰地設備，讓跑者充分體驗金門獨有的戰地風情並將金門的美盡收眼底，且能在更趨平緩的賽道上，盡情挑戰自我並創造個人最佳成績。

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門馬拉松的第二天。（圖／記者林名揚翻攝）

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