台中沙鹿民宅火警！救出5人送醫　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中沙鹿一處民宅今(19日)凌晨發生火警！警消獲報後立即出動各式消防車24輛、消防人員53名前往救援，並於現場救出5人，其中有3人嗆傷，其餘兩人被尋獲時已無生命跡象。初步了解，兩名命危傷者為71歲吳姓阿公及其14歲孫子，警消人員緊急將人送醫搶救，但兩人仍不幸身亡，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

▲沙鹿民宅火警，祖孫送醫搶救不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市消防局今天凌晨3時47分獲報，沙鹿區星河路上一處民宅發生火警，立即派遣第四大隊、轄區沙鹿分隊等共計9個單位，出動各式消防車24輛、消防人員53名，由大隊長呂鴻隆擔任指揮官。

▲消防人員到場時火煙不斷狂竄。（圖／記者游瓊華翻攝）

初步了解，現場為二層樓磚造建物，一樓火煙竄出，燃燒一、二樓雜物，而透過畫面可以看到，消防人員抵達現場時，熊熊火舌還不斷從窗戶竄出，畫面相當驚悚。

火警造成屋內5人送醫，64歲王姓阿嬤吸入性嗆傷；47歲吳男臉部、雙手紅腫，入性嗆傷、嗆傷；15歲吳姓少年吸入性嗆傷，3人送醫救治後並無大礙。不過，71歲吳姓阿公及14歲孫子則嚴重燒傷，被發現時已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。