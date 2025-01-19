　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國「第一家庭」巨大改變！川普么兒暴風成長　長女伊凡卡退居幕後

▲▼川普即將於20日就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普即將於20日就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普即將於當地時間20日正式就職，目前人已經抵達華府。隨著美國即將迎來新政府的到來，外界相當關注第一家庭的變化，發現與2016年川普當選時截然不同。當年稚嫩可愛的三子拜倫，如今「暴風成長」，擁有206公分的傲人身高。至於曾進入白宮擔任無給職的長女伊凡卡，則是退居幕後。

根據《美聯社》，川普、妻子梅蘭妮亞、長子小唐納、長女伊凡卡、次子艾瑞克、三子拜倫、長孫女凱伊以及其他多名家庭成員，預估將出席20日在華府舉行的總統就職典禮。外界認為，川普一家所組成的第一家庭，將會與川普8年前就職時呈現截然不同的風貌。

▲▼川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日在佛州搭機準備前往華府。（圖／路透）

▲川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日在佛州搭機準備前往華府。（圖／路透）

首先，外界最為關注的是川普子女們的政治地位變化。據悉，川普在三段婚姻中育有2女3子，其中在8年來政治地位變化最大的，被認為是現年43歲的長女伊凡卡以及伊凡卡的丈夫、川普的女婿庫許納（Jared Kushner，前美國總統高級顧問），如今伊凡卡與庫許納已經完全退居幕後，住在位於佛州的宅邸。

伊凡卡過去在移民等議題上，被視為是川普身旁的煞車閥，與川普現在的路線大相逕庭。2016年川普首度當選總統後，伊凡卡入駐白宮，在西廂有間辦公室，成為白宮的無薪雇員，至於其丈夫庫許納更是擔任總統高級顧問；不過，在2024年選戰中，伊凡卡已經遠離鎂光燈，甚至在共和黨全國代表大會都沒有登台發言。

▲▼ 川普女兒伊凡卡（Ivanka）一家。（圖／路透）

▲川普長女伊凡卡（Ivanka）一家搭機前往華府，出席父親川普就職典禮。（圖／路透）

川普與梅蘭妮亞所生下的三子拜倫，2016年時仍是熱愛足球的10歲男孩，不過到了2025年，拜倫已經成為擁有206公分傲人身高的18歲大男孩，超越190公分高的父親川普。在選舉活動中，拜倫提供許多具有建設性的建議，成功贏得18至29歲男性選民的支持，且主動推薦父親川普出演的播客節目。

▼2016年，川普的兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普的兒子拜倫川普（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）▲▼川普的兒子拜倫川普（Barron Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年，川普的兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

川普的長子小唐納，2016、2020年曾投入父親的競選活動，此次川普競選總統時更發揮莫大影響力，向父親推薦朋友范斯（JD Vance）作為副總統人選，選後則是介入參與政權交接團隊的核心，在人事選用上擔任幕後操盤手，同時也負責協助川普家族的房地產經營事業。

川普的次子艾瑞克現年40歲，仍持續在父親川普身旁協助事業經營與政治活動，同樣人事團隊擔任要職，目前與其兄長小唐納共同開始加密貨幣交易平台事業，且更關注事業。

▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

川普的次女蒂芙尼現年31歲，與其他兄姐相比，儘管她總是迴避在鏡頭前拋頭露面，不過她的公公布羅斯（Massad Boulos）則是被川普指明擔任中東問題顧問。

另外，川普現年17歲的長孫女凱伊（Kai Trump），在2017年時仍然只是小學生，如今已經成為就讀高中的女孩，在YouTube、TikTok等社群影音平台積極發揮影響力，熱愛高爾夫的她經常和祖父川普一起打球，去年首度在共和黨全黨大會上進行演說，而她去年11月拍攝與選舉活動相關的影片，更獲得數百萬點擊。

▼川普17歲孫女凱伊在共和黨全代會發言。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普17歲孫女凱伊（Kai Madison Trump）在共和黨全代會發言。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅一鈞跪求放過防疫預算　王鴻薇轟「混淆視聽」：就想隨便花錢
華航董座遺物藏愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」
搭高鐵突發現「1服務」　網驚喜：第一次知道！規定曝光
快訊／學測英文科解答出爐！　補教估5標門檻
38歲辣媽激戰「國一兒同學」！他目睹「不堪一幕」崩潰離家
發票預算遭砍18.45億　財部喊加開中獎組數「小確幸」掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普2.0襲全球　單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

美國「第一家庭」巨大改變！川普么兒暴風成長　長女伊凡卡退居幕後

快訊／TikTok禁了！停止在美服務　提前下架稱將與川普合作

僅600座位！川普國會山莊圓形大廳就職空間小　金主急索入場券

禁令在即！TikTok通知美國服務將暫停　傳Perplexity AI提議合併

尹錫悅羈押送進獨居牢房！健檢「脫褲驗肛門」恥辱　三餐菜單曝光

奈及利亞油罐車翻覆！貧民「搶舀漏油」引大爆炸　至少70人死

川普抵達華盛頓最新身影曝光　梅蘭妮亞、兒子拜倫同行

瓜地馬拉機場驚魂！2起降客機險空中相撞　差30公尺「擦身而過」

華爾街日報：川普有意在就職100天內訪問中國

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

秋刀魚刺骨小密技　輕鬆拔起整根骨頭！

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

川普2.0襲全球　單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

美國「第一家庭」巨大改變！川普么兒暴風成長　長女伊凡卡退居幕後

快訊／TikTok禁了！停止在美服務　提前下架稱將與川普合作

僅600座位！川普國會山莊圓形大廳就職空間小　金主急索入場券

禁令在即！TikTok通知美國服務將暫停　傳Perplexity AI提議合併

尹錫悅羈押送進獨居牢房！健檢「脫褲驗肛門」恥辱　三餐菜單曝光

奈及利亞油罐車翻覆！貧民「搶舀漏油」引大爆炸　至少70人死

川普抵達華盛頓最新身影曝光　梅蘭妮亞、兒子拜倫同行

瓜地馬拉機場驚魂！2起降客機險空中相撞　差30公尺「擦身而過」

華爾街日報：川普有意在就職100天內訪問中國

麻疹傳染力強！醫示警皮膚出疹「7天以上」才能看牙

羅一鈞跪求放過防疫預算　王鴻薇轟「混淆視聽」：就想隨便花錢

45歲周杰倫又帥又潮！軍裝外套配針織背心輕鬆穿出少年感

民歌五十陣容「驚見李宗盛」！　還有6資深玉女…當阿嬤還是超美

深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

情色女王婚後暴瘦！　漫畫家老公慘挨轟害妻生病…壇蜜鬆口提分開

華航董座遺物藏樂手愛女成績單！　驚見「隔壁同學是影后」

川普2.0襲全球　單邊主義與交易外交衝擊國際秩序

國3小貨車繩索鬆脫「閃電5連鞭」　救援拖車急追：你繩子掉了！

快訊／學測英文科解答出爐　補教估5標門檻

鼻子被老爸「隔空拔走」 小男孩崩潰：快裝回去！

國際熱門新聞

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

MrBeast喊收購TikTok！專家曝可能開價金

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

狗媽媽「叼著凍僵寶寶」求助獸醫畫面曝光

美國媽媽愛自拍　一合照救兒子逃99年冤獄

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

即／尹錫悅涉叛亂罪　法院裁定收押

快訊／TikTok停止美國服務

女大生下海賺學費！4年接客900次入帳483萬

韓國總統尹錫悅遭裁定羈押！　憤怒支持者砸窗硬闖法院

尹錫悅羈押送獨居牢房！「脫褲驗肛門」恥辱

川普發行專屬迷因幣　首日市值飆破200億美元

伊朗最高法院2名法官遭槍殺

波蘭憂美國管制阻礙AI長期發展

更多熱門

相關新聞

快訊／TikTok停止美國服務

快訊／TikTok停止美國服務

短影音平台TikTok受到美國「不賣就禁」法影響，稍早已向美國約170萬名用戶發布暫停服務通知。只不過就在原定19日禁令正式生效的數小時之前，美國許多用戶18日晚間開啟TikTok程式時跳出「很抱歉，TikTok目前無法使用」的訊息，且目前TikTok應用程式似乎已經被下架。

川普國會山莊就職空間小　金主急索入場券

川普國會山莊就職空間小　金主急索入場券

TikTok禁令在即　Perplexity AI提議合併

TikTok禁令在即　Perplexity AI提議合併

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

川普回鍋北京嚴陣以待　中國只能加強改革穩經濟

川普來了！　最新身影曝光

川普來了！　最新身影曝光

關鍵字：

北美要聞川普美國就職典禮伊凡卡梅蘭妮亞拜倫小唐納

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊千霈證實離婚小開老公！去年傳婚變

上海驚傳一家三口墜樓死亡

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

最新詐騙！　一票喊「有收到」

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！車頭懸空駕駛一度受困

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

大戰「鄉民黑人」爆紅！　小隻馬AV女優引退5年晉升CEO

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

發票獎金被刪？王鴻薇批「財政部發假消息」

更多

最夯影音

更多

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面