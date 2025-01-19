美國「第一家庭」巨大改變！川普么兒暴風成長　長女伊凡卡退居幕後

▲川普即將於20日就任美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普即將於當地時間20日正式就職，目前人已經抵達華府。隨著美國即將迎來新政府的到來，外界相當關注第一家庭的變化，發現與2016年川普當選時截然不同。當年稚嫩可愛的三子拜倫，如今「暴風成長」，擁有206公分的傲人身高。至於曾進入白宮擔任無給職的長女伊凡卡，則是退居幕後。

根據《美聯社》，川普、妻子梅蘭妮亞、長子小唐納、長女伊凡卡、次子艾瑞克、三子拜倫、長孫女凱伊以及其他多名家庭成員，預估將出席20日在華府舉行的總統就職典禮。外界認為，川普一家所組成的第一家庭，將會與川普8年前就職時呈現截然不同的風貌。

▲川普與妻子梅蘭妮亞、兒子拜倫18日在佛州搭機準備前往華府。（圖／路透）

首先，外界最為關注的是川普子女們的政治地位變化。據悉，川普在三段婚姻中育有2女3子，其中在8年來政治地位變化最大的，被認為是現年43歲的長女伊凡卡以及伊凡卡的丈夫、川普的女婿庫許納（Jared Kushner，前美國總統高級顧問），如今伊凡卡與庫許納已經完全退居幕後，住在位於佛州的宅邸。

伊凡卡過去在移民等議題上，被視為是川普身旁的煞車閥，與川普現在的路線大相逕庭。2016年川普首度當選總統後，伊凡卡入駐白宮，在西廂有間辦公室，成為白宮的無薪雇員，至於其丈夫庫許納更是擔任總統高級顧問；不過，在2024年選戰中，伊凡卡已經遠離鎂光燈，甚至在共和黨全國代表大會都沒有登台發言。

▲川普長女伊凡卡（Ivanka）一家搭機前往華府，出席父親川普就職典禮。（圖／路透）

川普與梅蘭妮亞所生下的三子拜倫，2016年時仍是熱愛足球的10歲男孩，不過到了2025年，拜倫已經成為擁有206公分傲人身高的18歲大男孩，超越190公分高的父親川普。在選舉活動中，拜倫提供許多具有建設性的建議，成功贏得18至29歲男性選民的支持，且主動推薦父親川普出演的播客節目。

▼2016年，川普的兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年，川普的兒子拜倫。（圖／達志影像／美聯社）

川普的長子小唐納，2016、2020年曾投入父親的競選活動，此次川普競選總統時更發揮莫大影響力，向父親推薦朋友范斯（JD Vance）作為副總統人選，選後則是介入參與政權交接團隊的核心，在人事選用上擔任幕後操盤手，同時也負責協助川普家族的房地產經營事業。

川普的次子艾瑞克現年40歲，仍持續在父親川普身旁協助事業經營與政治活動，同樣人事團隊擔任要職，目前與其兄長小唐納共同開始加密貨幣交易平台事業，且更關注事業。

▲川普的3個孩子：艾瑞克(由左至右)、長子小唐納德、女伊凡卡和父親的合影。(圖／達志影像／美聯社）

川普的次女蒂芙尼現年31歲，與其他兄姐相比，儘管她總是迴避在鏡頭前拋頭露面，不過她的公公布羅斯（Massad Boulos）則是被川普指明擔任中東問題顧問。

另外，川普現年17歲的長孫女凱伊（Kai Trump），在2017年時仍然只是小學生，如今已經成為就讀高中的女孩，在YouTube、TikTok等社群影音平台積極發揮影響力，熱愛高爾夫的她經常和祖父川普一起打球，去年首度在共和黨全黨大會上進行演說，而她去年11月拍攝與選舉活動相關的影片，更獲得數百萬點擊。

▼川普17歲孫女凱伊在共和黨全代會發言。（圖／達志影像／美聯社）