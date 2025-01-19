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38歲辣媽激戰「國一兒同學」！他目睹「不堪一幕」崩潰離家

名性感人妻出軌偷吃兒子國中同學，還被兒子撞見在床上偷情的不堪畫面。（示意圖，pixabay）

▲性感人妻偷吃兒子國中同學，還被兒子撞見在「床上運動」的不堪畫面。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一名國一男學生撞見自己母親與同學亂倫，身心受到嚴重創傷，更因醜聞鬧得人盡皆知，讓他離鄉背井自力更生長大，與母親斷絕往來，氣到不願讓母親參加自己婚禮。

社會工作者張雪如在《震震有詞》節目中分享了一個令人痛心的案例。一名雲林的父親向她透露，兒子國一時，班上有位男同學因為隔代教養，又遭後母虐待，經常每周五就來他們家暫住。未料，某天兒子返家卻目睹母親與這名男同學同床，兩人在房內偷情搞不倫，當下兒子氣憤難耐，忍不住上前痛揍男同學。

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張雪如透露，這名38歲母親日常打扮性感，喜歡穿露胸的上衣，事發後與丈夫離婚，家庭也因而破裂。多年後，母親得知兒子即將結婚，卻遲遲未收到喜帖而心碎，因此找上張雪如，拜託她代為聯繫，表達希望能參加兒子的婚禮。結果，兒子光聽到「媽媽」二字就直接掛電話，拒絕溝通。

原來當年事件爆發後，學校裡幾乎人人都知道，兒子因為媽媽的不倫醜事而顏面盡失，無法抬頭做人。最後為了躲避流言蜚語，選擇離家出走，完全不拿家中一分錢，靠著打工養活自己。兒子坦言這件事對他而言是永遠無法抹滅的陰影，希望張雪如在他面前永遠不要再提「媽媽」這個傷心代名詞。


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