尼安德塔人有大鼻子「那裡」也不小？　研究員曝原始人性器官尺寸

▲研究人員認為尼安德塔人的性器官尺寸應該與現代人差不多。（翻攝X@EsTendenciaEnX、@UnvrsoRecondito）

圖文／鏡週刊

1998年，葡萄牙中部拉佩多山谷的考古發現震撼了學界。考古學家在此挖掘出一具約2萬4500年前的4歲兒童遺骸，被命名為「拉佩多孩童」(Lapedo Child)。這名年僅4歲的孩童的遺傳基因同時攜帶現代人類與尼安德塔人共同的基因密碼，也驗證尼安德塔人曾與現代人類發生過大規模雜交，為人類演化史寫下了全新的一頁。

研究揭露尼安德塔人（Neanderthals）的性生活，曾經與現代人類有過大規模的雜交，讓大眾也好奇原始人的性器官長什麼樣，從尼安德塔人的骨骼結構來看，他們有著與現代人不同的體型特徵，以其大鼻子、粗眉和短狀的身形而著稱。儘管無法從化石中直接得知其生殖器官的細節，但研究人員推測，尼安德塔人的陰莖可能與現代男性相似，並無太大差異。

紐約賓漢頓大學人類學家梅里韋瑟博士指出，尼安德塔人和智人之間的相似程度超乎想像，「他們在許多方面都與我們高度相似。基於已有的證據，推斷未保存的軟組織結構可能與現代人相當接近。」

義大利費拉拉大學演化人類學家巴布賈尼教授則表示，現有的化石證據無法保存生殖器，人們對尼安德塔人這部分身體構造一無所知。但是他也認為演化過程雖能快速進行，可是生殖器官的演化似乎變化幅度相對較小。

尼安德塔人的歷史充滿了未解之謎，目前已知在約6萬至7萬年前，智人從非洲遷徙至歐亞大陸，並在那裡遇見了尼安德塔人。2010年，科學家成功破解了尼安德塔人的基因密碼，並驚訝地發現，現今生活在非洲以外地區的人類，其基因組中平均含有1%到4%的尼安德塔人DNA。這項突破性的發現有力證實我們的祖先與已滅絕尼安德塔人之間曾有過大規模的基因交流。



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