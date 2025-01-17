《富士電視台》爆醜聞！女主播淪酒店妹　逼「性上納」陪大老闆

《富士電視台》被爆淫亂醜聞！女主播當酒店妹用，逼「性上納」陪大老闆。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本男星中居正廣、松本人志接連爆出接受女主播「性上納」的醜聞，並付出高額和解金，而現在事件越演越烈，《富士電視台》被指責，公司內部這種「性上納」惡俗已存在多年，整個女主播班底，都被公司拿來當酒店妹使用。

據日本《週刊文春》報導，該週刊取得一份文書資料顯示，就在2019年12月26日，於東京一家高級日式料理餐廳「古母里」的一場飯局中，就清楚記錄公司高層與相關經紀公司大老闆們，中間夾坐的女生們，都是《富士》的女主播。

報導指出，當時出席的人士有現任《富士》社長、當時為《共同電視》社長的港浩一，還有《BS富士》社長龜山千廣，以及大型經紀公司IZAWA OFFICE社長井澤健，和Burning Production社長周防郁雄。除此之外，現場還有電視台與其他經紀公司的高層。

這場聚會雖然美其名是電視台與業界的「忘年會」，類似於台灣的尾牙，但現場的高層清一色都是男性，而且每一位男性社長與高層的中間，都有一名正妹陪著，這些「陪酒正妹」全都是來自《富士》的女主播。另外在週刊取得的秘密文書上，這場忘年會的資料也記錄著「主播室成員調整中」。

另一方面，《富士》社長港浩一預計在今（17日）召開記者會說明。

目前擔任商業分析投資家兼網紅的深田萌繪，在日前受訪時也爆出，曾經看過女主播為了仕途，真的豁出去。就有女主播在10人面前，當場挑逗男性成員，這名女主播用充滿性暗示的口吻說：「啊！我的絲襪破了呢！」隨後更放縱現場男性亂摸她的肉體。

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