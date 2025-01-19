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西班牙纜車鬆脫倒塌！遊客「15m高空被彈飛」重摔　至少30人傷

▲▼西班牙一座滑雪場發生纜車事故。（組圖／翻攝自X）

▲西班牙一座滑雪場纜車倒塌，導致30人受傷，所幸無人死亡。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

西班牙亞拉岡地區（Aragon）一座滑雪場18日發生纜車倒塌事故，造成30人受傷，其中至少9人傷勢嚴重，需要送院救治。與此同時，這起意外還導致約80人受困，當局派出多架直升機協助救援，以及將傷者送往附近醫院。

綜合外媒報導，一名目擊者告訴西班牙電視台，事發當時，纜車的纜索突然鬆脫，椅子猛然彈起，多名遊客從15公尺高空被甩了出去後重摔地面。現場畫面顯示，纜車的一個巨大齒輪完全脫離固定裝置，但造成這起事故的確切原因暫時不明。

從網上流出的影片可見，事故發生後，傷者散落在滑雪斜坡上，周圍佈滿滑雪杖和滑雪靴，現場一片狼藉。當局派出了14輛救護車到場，而急救人員也迅速展開行動，在現場積極搜尋受困者，並給予協助。參與救援的急救隊伍動用了直升機，記錄下事故後的慘況。

報導稱，目前這起意外已造成至少30人受傷，其中有9人傷勢嚴重，被直升機緊急送院救治，另外還有約80名遊客被困在受損的纜車上，纜車服務也在事後停擺。救援行動現在仍在緊張進行中，而西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）也對事故表示震驚，並向傷者及其家屬表達最深切的慰問。他呼籲相關部門盡快調查事故原因，以防止類似災難再次發生。

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西班牙滑雪場纜車Aragon

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