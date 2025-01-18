　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薪追不上物價漲幅　西班牙通膨630萬人購買力減弱

▲▼ 西班牙,傳統市場,蔬果。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙2024年約630萬名受僱員工因薪資漲幅低於通膨率，導致購買力下降。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡家綺馬德里18日專電

受冬季燃料和旅遊價格攀升影響，西班牙2024年12月消費者物價指數年增率上升至2.8%，高於歐元區的2.4%，約630萬名公私部門員工的購買力因薪資漲幅不及通貨膨脹率而減弱。

27歲的妮可（Nicole）從事服務業。她向中央社表示，雖然去年有加薪，但不過加了50歐元（約新台幣1690元），扣掉提前繳納的所得稅，加上基本食品（包括麵包、牛奶、雞蛋、水果、蔬菜等）增值稅的減免措施結束，「加的薪也就只夠在超市買兩樣小東西」。

根據西班牙國家統計局（INE）15日公布的2024年12月消費者物價數據，西班牙的通膨打破7月以來的放緩趨勢，消費者物價指數（CPI）年增率自11月的2.4%上升至2.8%。

與歐洲聯盟統計局（Eurostat）17日更新的通膨數據比較，西班牙年終通膨率與德國相同，略高於歐元區（Eurozone）的2.4%和歐盟的2.7%，遠高過義大利的1.4%和法國的1.8%，低於希臘的2.9%和葡萄牙的3.1%。

西班牙國家統計局指出，燃料價格上漲推升交通運輸成本，是12月耶誕節期間物價升溫主因。

此外，由於西班牙觀光業強勢成長，2024年12月旅遊套裝價格漲幅比前一年同期更高，導致休閒文化費用提高，也拉高整體物價水準。

另一方面，打擊家庭購物籃的食品通膨危機在2024年受到控制，12月食品類通膨率僅1.8%，尤其西班牙餐桌必備的橄欖油價格比去年下降12.3%，讓西班牙人鬆了口氣，終於可以安心買油。

西班牙「國家報」（El País）報導，2024年約630萬名受僱員工因薪資漲幅低於通膨率，導致購買力下降，包括近300萬公務員和逾330萬私部門員工。

「國家報」指出，另有逾930萬退休人士、逾390萬私部門員工因退休金、薪資漲幅高於3%，購買力增強。

然而，在首都馬德里英格列斯百貨公司（El Corte Inglés）OUTLET逛街的退休夫妻—72歲的曼紐爾（Manuel）和68歲的特瑞沙（Teresa）告訴中央社，曼紐爾退休前是藥劑師，特瑞沙本是醫生；由於兩人都提前退休，加上西班牙的退休金不如法國、義大利和北歐國家來得高，他倆每月領取的退休金未如想像的高。

曼紐爾說，雖然退休金微幅調漲，但對他們來說，遠不及生活需求和民生物資價格上漲幅度。另外，他們也不覺得近來食品價格漲幅趨緩，「漲勢一直沒停過」。

不過，特瑞沙說，多虧有退休金，生活都還過得去，「我們沒有資格抱怨」。

根據西班牙國家統計局，西班牙2024年每月平均通膨率為2.8%，未達到歐洲中央銀行（European Central Bank）設定的目標2%。但西班牙中央銀行（Banco de España）預測，西班牙通膨趨勢將持續減緩，預估平均通膨率將在2026年下降至1.9%，達到良性通膨與正向經濟成長。（編輯：陳妍君）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老闆快看！有員工一早武嶺舉紙板　哀怨「4字2符號」全笑翻
唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
劉書宏PO道別文後首發聲
大砍總預算！　發票獎金也遭殃
黃仁勳與張忠謀共進晚餐！　張淑芬親自下廚
快訊／高雄檢出首例麻疹！足跡曝　匡列160人
快訊／玖壹壹健志愛妻生了　「生日跟周杰倫同一天」
快訊／謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

札幌大樓水遭污染！餐廳員工顧客發燒腹瀉　21人驗出諾羅病毒

男染世上最致命疾病！睾丸腫到15cm「滲薯泥狀白膿」　醫：壞死了

收受「12萬元公關票」爽看泰勒絲演唱會　倫敦市長遭調查

關稅大戰逼近！川普漫天開價「最高加到200%」　全球嚴陣以待

女大生下海賺學費！4年接900客入賬483萬　闆娘曝辛酸：我也是過來人

加薪追不上物價漲幅　西班牙通膨630萬人購買力減弱

全球首見！他家監視器捕捉「隕石墜地」瞬間　聲音也錄到

警護處編曲獻媚尹錫悅！花錢找音樂家唱「天賜總統」　原唱震怒了

快訊／卡達宣布　以哈停火協議明下午2時30分生效

美真有總統被冷死！冒寒風上任「肺炎病逝」　川普怕爆改室內宣誓

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

札幌大樓水遭污染！餐廳員工顧客發燒腹瀉　21人驗出諾羅病毒

男染世上最致命疾病！睾丸腫到15cm「滲薯泥狀白膿」　醫：壞死了

收受「12萬元公關票」爽看泰勒絲演唱會　倫敦市長遭調查

關稅大戰逼近！川普漫天開價「最高加到200%」　全球嚴陣以待

女大生下海賺學費！4年接900客入賬483萬　闆娘曝辛酸：我也是過來人

加薪追不上物價漲幅　西班牙通膨630萬人購買力減弱

全球首見！他家監視器捕捉「隕石墜地」瞬間　聲音也錄到

警護處編曲獻媚尹錫悅！花錢找音樂家唱「天賜總統」　原唱震怒了

快訊／卡達宣布　以哈停火協議明下午2時30分生效

美真有總統被冷死！冒寒風上任「肺炎病逝」　川普怕爆改室內宣誓

台中知名燒肉「茶六」鹿港店1／22試營運　即日起開放訂位

嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

「TikTok難民」湧入小紅書　華春瑩：年輕人有選擇自由

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

過年打牌、玩桌遊！久坐引發痠痛麻危機　復健醫教3動作可舒緩

摩斯最新「4款春遊系列周邊小物」限量開賣！雨傘、行李箱都有　

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

黃仁勳、魏哲家不去川普就職　原因曝光

美國最高院維持TikTok禁令　川普回應了

醫生宣布已死亡　男被送進太平間突然復活

川普宣布「3大咖巨星」為駐好萊塢特使

大馬偵破台灣走私集團　25歲台灣人被抓

陸商品入侵　宏都拉斯商家生意大跌7成

全球百大「最難吃食物」　北歐包辦前三

搭機驚見星艦太空船爆炸　史上最貴煙火

川習通話激勵美股收紅334點　台積電ADR反跌1.53％

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

睡了11歲男學生　女老師懷孕生下小孩

川普元首肖像照曝！似2年前司法檔案照

更多熱門

相關新聞

圍巾捲入輸送帶　女工慘遭活活勒斃

圍巾捲入輸送帶　女工慘遭活活勒斃

西班牙發生恐怖意外，一名55歲工廠女員工，正在負責揀選水果的任務，卻因為一時疏忽，導致圍巾捲入輸送帶，最終被不幸勒死。

艾卡拉茲澳網輕鬆晉級次輪

艾卡拉茲澳網輕鬆晉級次輪

薪水多8000元想跳槽！過來人見「原公司3優點」勸退

薪水多8000元想跳槽！過來人見「原公司3優點」勸退

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！

2024年前11月實質總薪資年增1.99%　寫6年新高

2024年前11月實質總薪資年增1.99%　寫6年新高

關鍵字：

購買力通貨膨脹西班牙薪資物價

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面