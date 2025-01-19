取代T-38教練機　T-7A紅鷹延至2026年量產

▲T-7A紅鷹教練機。（圖／美國空軍，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美國空軍與波音公司已就T-7A紅鷹教練機（T-7A Red Hawk）的採購方式達成協議，將研發測試、量產交付的時程再延後一年，提供更安全、適合的飛機來取代老化的T-38C教練機機隊。

美國空軍2018年與波音簽訂一份固定價格合約，用於開發T-7A教練機並生產共10批次350架，原定2025年開始量產，不過美國空軍負責採購、技術的後勤部長杭特（Andrew Hunter）表示，為了減少開發、測試與生產階段的重疊，並降低大量飛機可能需要進行高成本改裝的風險，因此與波音公司達成協議，把量產計畫延後至2026年，且同樣維持在2027年實現初始作戰能力（IOC）。

根據調整後的計劃，空軍將在2025年開發、測試與評估（RDT&E），並於2026年交付4架測試機，杭特指出，這也讓空軍和波音有機會在全面量產350架T-7A之前，做好更多的調整與準備。

空軍教育與訓練司令部（AETC）羅賓森中將（Brian S. Robinson）表示，「我們正積極與採購夥伴合作，以最快的速度滿足需求，開發更尖端的訓練能力，T-7A將能有效訓練空軍飛行員，培養應對未來的各種挑戰。」

T-7A紅鷹是波音與紳寶合作開發的新一代高級噴射教練機，數位化駕駛艙設計與F-22、F-35第五代戰機相似，幫助飛行學員快速適應新型作戰環境。T-7A紅鷹全長14.3米，翼展9.32米，高4.11米，最大起飛重量約5500公斤，配備單具奇異（GE）F404渦扇發動機，最高時速1300公里，航程可達1830公里，升限為1萬5000米。