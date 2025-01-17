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台中惡警猥褻20歲女！狂摸大腿猛親　還提議性交易：半小時5萬

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市第三警分局蕭姓員警本月3日假借歸還證物為由，涉嫌對一名20歲林姓女子性騷擾，不僅亂摸對方大腿還強抱硬親。林女17日在台中市議員江和樹陪同召開記者會，林女親口指控，當時蕭員問他需不需要幫忙，竟提議「半小時5萬元（性交易）」，但她拒絕之後，就被強吻、摟抱，嚇得她無法動彈，事後還丟出5000元稱「看妳很可憐」，誇張行徑，實在枉為人民保母。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲林女（左）17日在台中市議員江和樹陪同召開記者會。（圖／記者游瓊華攝）

林女指控，蕭姓警員本月3日表示要歸還扣案的刀子，拿著麥當勞餐點要到她家；至門口時，問她「有沒有監視器？」她回應有，蕭員則改以「借廁所」為由進屋。後來2人待在客廳，蕭員問她社維法的案件需不需要幫忙，她回應可以自己想辦法處理；豈料蕭員竟起歹意，跟她說「不然半小時給妳5萬元，陪我出門（暗指性交易）」。

林女說，她拒絕蕭男，「我跟他說不行、我沒辦法」，但在蕭員歸還扣案刀子時，竟趁機伸出鹹豬手，對她強吻、摸大腿。事後蕭男拿了5000元給他，跟她說「看妳很可憐需要幫忙」，但她在第一時間就拒絕了這筆錢，並立即打電話給爸爸，表示遭員警猥褻。

台中市第三警分局調查，蕭員受理林女與男友的父母糾紛，男友的母親不慎自行跌倒，整件事根本不算刑事案件，蕭員卻將現場2把刀子查扣，進而在1月3日拿著1袋食物與2把刀，誆稱要把東西拿給林女為由，進入林女住處伸出鹹豬手。經檢視相關監視器畫面，蕭對林確實有撫摸、擁抱等行為。

台中市警局督察室調查此事，蕭男辯稱是他與林女有借貸關係，且自己也很喜歡女方，承認有摟抱等行為。警方表示，為調查釐清案件事實，已將蕭員先行調離原單位靜候調查，本案將秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，由婦幼警察隊主動介入偵辦，並依《刑法》強制猥褻罪移送法辦。

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