吃饗饗吐到掛急診　只拿到「800慰問金+1000元禮券」！他怒喊敷衍

▲饗饗。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北市信義區「饗饗微風店」疑似食品中毒案件，根據北市衛生局最新統計，截至1月11日上午9時累計通報59人。就有網友指出，5日與朋友到店用餐，朋友餐後上吐下瀉，甚至還掛急診住院，但至今只收到800元現金跟1000元禮券，沒有醫療費以及其他賠償。

有網友在Dcard發文，1月5日到饗饗慶祝生日，與五位朋友及兩名小朋友，不幸的是，隔天有三位朋友和一名小朋友出現了嚴重的上吐下瀉症狀，甚至需要送急診並住院治療，其中一位朋友為了照顧生病的妻子和小孩，請了一周的假。

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然而，至今餐廳方面僅給了800元現金和1000元禮券作為賠償，這讓他感到非常不滿，且無法接受，「我覺得很誇張與可悲，替我朋友與當天吃完出事的人感到難過」。

貼文曝光，網友直呼沒誠意，「好爛喔！錢賺飽飽，出事了就敷衍賠800元」、「誇張，一個人吃飯快兩千，又吐又瀉住院不能上班，只賠800」、「送禮券也太沒誠意，都吃到出事可能也不會想再去吃」、「賠禮券真的是很沒誠意的做法，根本硬要再讓人去光顧一次，直接給$1800還比較有道歉的感覺」、「送禮券是要食物中毒的人再吃一次PTSD嗎？」

▲網友抱怨沒誠意。（圖／記者黃士原攝）



對此，饗賓表示，集團持續積極關懷慰問用餐顧客，並對於身體不適顧客給予關懷慰問金（800元）；日前政府單位已指導並協同饗賓進行相關調查，以客觀釐清事實原因，靜待調查結果出爐後，若有相關責任，饗賓會以正向負責態度，面對所有顧客。

另外，對於饗饗信義店依法暫停營業期間，受影響訂位之顧客，饗賓團隊會依規範主動聯繫顧客，並辦理加倍返還所受之定金，維護顧客權益。