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網紅拍片性騷男工作人員！耳邊吹氣還亂摸　挨告下場曝

▲▼毛小孩,寵物,狗,露營,Glamping,帳篷。（圖／pixabay）

▲一名網紅性騷擾男合作對象遭判刑賠錢。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

一名駱姓Youtuber找男子小偉(化名)到露營區拍宣傳片，酒後卻對小偉熊抱、摸臀，還他朝耳邊吹氣，且不給他講好的2萬8千元報酬，被小偉提起刑、民告訴。刑事部分駱男被依性騷擾罪被判刑，目前上訴中。民事部分駱男要再賠小偉5萬元精神撫慰金、拍攝片酬2萬8000元，共7萬8000元。可上訴。

小偉主張，駱男邀他在2022年11月11日晚上11時許，到新竹縣某露營區拍影片，駱男卻在拍攝中途休息時間，趁機環抱他，並順手摸遍他手、背、腰、臀，還朝他脖子吹氣，且事後還食髓知味，陸續邀約他外出，想尋找騷擾他的機會，可見駱男並無悔意，導致他身心受創，時隔半年還走不出陰影，對駱男提告後，駱男已經簡易判決犯性騷擾罪，民事上他要再向駱男求償精神撫慰金40萬元，以及340元醫藥費。

小偉指出，駱男當時承諾協助他拍片的人，每人都能拿到2萬8000元，但事後卻沒給錢，也要他把錢還來，駱男合計需給付他42萬8340元。

全案審理時，駱男表示，當時他們為露營區拍攝推廣行銷影片，他和小偉在片中扮演情侶，他出於扮演戀人間浪漫氛圍烘托的需要，才在彩排時和小偉有點肢體接觸，但並沒有性騷擾的意圖，況且雙方拍片時有簽保密協議，按內容小偉不應該以拍攝現場照片及影片作為提告證據。他事後雖有約小偉外出，但沒有過多糾纏，行為也沒超過一般社交禮儀，何況小偉也沒對他傳的訊息、拍攝當天行為，表達任何不滿或意見。

駱男說，他雖在群組內表示「11/11有參加微電影、命運2部影片務必到現場！PS。我私人發獎金每一個人28000元，跟合作沒關係哦」，但訊息明示2萬8000元和合作無關，是私人發放的獎金，既然他沒有因獎金委任小偉做任何事，自然不用給付。

另有其他在場人員作證，案發當天他看到駱男對小偉熊抱、拉手，小偉在掙脫，而後臉色很差。結束拍攝後駱男從後方拉住小偉並抱住他，小偉掙脫後就往前走，駱男當天有喝醉。

法官檢視相關證據，包含小偉案發後隨即傳訊給友人，抱怨被吃豆腐等情，認定駱男性騷擾屬實，即便刑案部分仍在上訴中，但仍能依民事庭認定的事實和證據，判駱男要賠5萬元。

法官指出，駱男的訊息為「11月11日參與拍攝者要於12月10日聚餐到場，他會發每人2萬8000元獎金」，經小偉詢問駱男發錢事宜，駱男改口說「改成發一桶金，於尾牙時發放」，後又改口「2萬8000元沒寫是新臺幣，且只是禮物，沒有義務要給」等語，但駱男本就有給小偉拍攝報酬的義務，不會因將報酬稱為「獎金」就不用給，判他要付2萬8000元給小偉，共賠償7萬8000元。可上訴。

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